Dennis Man, decisiv pentru PSV Eindhoven. Ce notă a primit după ce a dat golul victoriei cu Groningen. Video

Neconvocat la meciul de campionat cu Feyenoord și lăsat pe banca de rezerve la jocul din Cupă cu Heerenveen, Dennis Man s-a revanșat cu vârf și îndesat. El a înscris golul care a adus o nouă victorie pentru PSV Eindhoven.

Dennis Man, gol de 3 puncte pentru PSV Eindhoven

Antrenorul Peter Bosz a decis să nu-l titularizeze pe internaționalul român în partida din deplasare cu Groningen, din etapa a 22-a din Eredivisie, în locul său preferându-l pe bosniacul Esmir Bajraktarevic.

PSV Eindhoven s-a văzut condusă după golul marcat de marocanul Younes Taha (17) și deși a pus presiune la poarta gazdelor nu a reușit să egaleze până la pauză. Și nu a făcut-o nici în primele 15 minute ale părții secunde.

În minutul 60, tehnicianul lui PSV a simțit nevoia să aducă sânge proaspăt și l-a băgat în teren pe Man, iar jocul s-a schimbat radical. La doar 5 minute, Ismael Saibari a restabilit egalitatea, pentru ca în minutul 76 internaționalul român să înscrie golul victoriei.

La un corner executat de Ivan Perisic, , gazdele nu au reușit să respingă și Saibari i-a așezat cu capul mingea lui Man. Atacantul român a reluat cu talpa din 5 metri, balonul a fost scos cu piciorul de portarul advers, dar a ajuns tot la Man care a înscris în poarta goală.

⚽️ آيندهوفن يقلب الطاولة على غرونينغن بتسجيله للهدف الثاني عن طريق دينيس مان في الدقيقة 76 : 1 : 2 🇳🇱 🏆 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv)

Dennis Man, printre cei mai buni jucători

Internaționalul român în vârstă de 27 de ani a avut o prestație apreciată în cele 30 de minute în care a fost prezent pe teren și a primit nota 7,2 din partea platformei Sofascore.

Singurii jucători de la PSV care au primit note mai mari au fost mijlocașul Joey Veerman (7,8) și atacantul Ismael Saibari (7,4). În ciuda înfrângerii suferite de Groningen, cel mai bun fotbalist de pe teren a fost desemnat Younes Taha (8,1).

Seară magică pentru jucători români

Selecționerul Mircea Lucescu poate fi fericit înaintea barajului cu Turcia din martie, deoarece jucătorii români au început să aibă evoluții excelente în campionatele de top ale Europei.

Pe lângă reușita lui Dennis Man din Olanda, și . Mijlocașul a marcat un gol și a dat două pase decisive în victoria pe care AEK Atena a obținut-o pe terenul lui Panserraikos, scor 4-0.