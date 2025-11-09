Sport

Dennis Man, din nou decisiv pentru PSV în victoria categorică cu AZ Alkmaar! Românul a ajuns la al 4-lea assist

Dennis Man a fost din nou protagonist pentru PSV în duelul cu AZ Alkmaar, meci care s-a terminat cu victoria echipei internaționalului român, 5-1, în deplasare.
Mihai Alecu
09.11.2025 | 20:10
Atacantul crescut de UTA Arad, care a ajuns în vară în Eredivise, de la Parma, a reușit să se impună ca titular și are evoluții din ce în ce mai bune.

Dennis Man a fost titular în meciul contra celor de la AZ Alkmaar, unul care a fost dominat de PSV încă din start. Scorul a fost deschis de Mauro Junior, în minutul 5, iar până în minutul 28 rezultatul de pe tabelă arăta deja 3-0 pentru oaspeți, după ce Guus Til a înscris o dublă. A urmat un gol marcat de gazde, prin Sven Mijnans, însă totul avea să fie doar un foc de paie pentru cei de la AZ Alkmaar.

După pauză, Dennis Man a devenit și el protagonist. Internaționalul român a reușit o pasă decisivă, în minutul 62, pentru Joey Veerman. Extrema dreaptă a primit balonul la marginea careului și a pasat pe jos, la 17 metri, lui Veerman, iar mijlocașul olandez a șutat puternic, la colțul lung, pe jos, și astfel a făcut ca PSV să aibă din nou un avans de 3 goluri în fața gazdelor. (VIDEO AICI)

Dennis Man, cifre bune la PSV

Dennis Man a fost schimbat de către Peter Bosz în minutul 88, cu Bajraktarevic, iar cei de la PSV au mai marcat o dată după ce românul a ieșit de pe teren. Guus Til a reușit hat-trick-ul și astfel scorul final a fost 5-1 pentru trupa internaționalul român. Acesta a primit nota 7,2 pentru evoluția avută, una în care nu a fost nevoie să se remarce foarte mult pentru alți colegi din atac au ieșit din evidență și au contribuit la succesul echipei. Atacantul a ajuns la 2 goluri și 4 pase decisive în cele 8 meciuri pentru PSV.

Acum, extrema dreaptă va veni la echipa națională a României, care se pregătește de cele două meciuri decisive din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Tricolorii vor da piept cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă, iar pentru a lua locul 2 în grupă trupa lui Mircea Lucescu are nevoie de două victorii, astfel își va asigura locul la confruntările de baraj.

