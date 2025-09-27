Sport

Dennis Man, dorit de Ajax Amsterdam înaintea transferului la PSV: "Giovanni, uită de sumele astea!"

Dennis Man putea ajunge la rivala lui PSV! Giovanni Becali a negociat cu oficialii de la Ajax transferul fotbalistului de echipă națională.
Alex Bodnariu
27.09.2025 | 13:22
Dennis Man dorit de Ajax Amsterdam inaintea transferului la PSV Giovanni uita de sumele astea
Dennis Man putea ajunge la Ajax, rivala lui PSV. Ce spune Giovanni Becali despre fotbalistul român

Lui Dennis Man pare că nu îi priește transferul la PSV. Atacantul român a primit puține minute de când a ajuns la campioana din Olanda, iar presa batavă anunță deja că fotbalistul ar putea fi cedat în iarnă. Totuși, Giovanni Becali, agentul său, a declarat că jucătorul putea semna cu un alt gigant din Olanda în urmă cu nu foarte mult timp.

Dennis Man, început de aventură modest în Olanda

Fotbalistul român a încheiat în această vară socotelile cu Parma și a ajuns în Eredivisie la PSV, echipă care joacă în UEFA Champions League. Dennis Man a prins puține minute pe teren și nu a avut nicio realizare. Rămâne de văzut însă dacă va reuși să se impună în Țările de Jos.

Dennis Man putea ajunge la rivala lui PSV din Olanda! Anunțul făcut în premieră de Giovanni Becali

Înainte să semneze cu PSV, Dennis Man putea ajunge la Ajax Amsterdam. Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, a recunoscut că a purtat tratative cu oficialii clubului din Olanda, însă aceștia nu au fost dispuși să plătească prețul cerut la acea vreme de Parma.

„Antrenorul care e acum la Porto a fost la Ajax anul trecut. Avea 9 puncte în fața lui PSV și a pierdut campionatul din cauza presiunii. În vara acum doi ani, când a fost EURO, m-a chemat la Amsterdam pentru că îl voia pe Dennis Man.

Eu eram în tratative cu cei de la Parma să prelungească cu Dennis Man. Am intrat pe apel video. ‘Zi-mi, spune-mi de Dennis’. Le-am spus că vin de la tratative cu Parma pentru prelungire. Le-am zis că Parma vrea 9-10-11 milioane pe el dacă nu prelungesc.

Ei mi-au spus că nu mai e Ajax-ul pe care îl știm noi. E un alt Ajax, unul îmbibat în bani. Ei nu dau mai mult de 4-5 milioane de euro acum. Au zis: ‘Giovanni, uită de sumele astea! Hai să închidem telefoanele’ când au auzit salariul de două milioane de euro”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.

