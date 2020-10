Dennis Man e încrezător după victoria cu Malta: „A ieșit cum am vrut noi!”

Dennis Man a fost, din nou, omul meciului într-o partidă a naționalei U21, mijlocașul celor de la FCSB reușind două goluri.

Echipa națională de tineret a învins Malta cu 4-1, asigurându-și astfel locul 2 în grupa de calificare pentru Euro 2021.

La finalul partidei, jucătorii noștri oferind declarații la cald despre jocul prestat dar și despre calitatea arbitrajului.

Dennis Man: „Și în Ucraina am jucat la victorie”

„Aveam nevoie de această victorie de moral, a ieșit cum am vrut noi. Și în Ucraina am jucat la victorie, dar penalty-ul acela ne-a încurcat. Ne bucurăm că reușim să ne creem ocazii, suntem încrezători pentru următorul meci. Mister a fost alături de noi, am jucat pentru ei, pentru jucătorii care s-au infectat cu Covid. Multă baftă seniorilor, suntem alături de ei.” a fost declarația lui Dennis Man la finalul partidei pentru PRO X.

George Ganea, atacantul naționalei, s-a declarat nemulțumit de cartonașul primit din partea arbitrului partidei: „Sunt supărat că am luat un galben. La fel ca în Ucraina a fost un arbitru care a făcut greșeli, nu pot juca în următorul meci. Cu Danemarca urmărim cele 3 puncte. Cu ajutorul domnului Stoichiță am făcut un meci bun și am câștigat. Urez succes echipei mari, sunt jucători valoroși conduși de un antrenor de valoare.”

Alexandru Mățan a făcut o partidă bună în care a și marcat: „Am rămas cu un om în minus, orice se poate întâmpla în fotbal, trebuie să fim pregătiți pentru astfel de momente. Mister ne-a încurajat și ne-a transmis să strângem rândurile deoarece este un moment greu. Ne-am obișnuit cu Mister, dar și domnul Stoichiță a făcut o treabă excelentă. Danezii au câștigat, matematic nu mai avem nici o șansă. Trebuie să îi batem și să mergem la Euro. Suntem alături de echipa mare în acest moment.”

Danemarca s-a calificat direct de pe locul 1

Naționala de tineret a României este sigură de poziția secundă în grupa de calificare pentru turneul final din 2021, loc ce îi poate aduce prezența la europeanul de anul viitor.

