Dennis Man, explicații după penalty-ul ratat! Momentul dezvăluit la interviuri și cine trebuia să execute, de fapt: ”Sper să mă mai lase băieții să bat”

În minutul 50, Nicolae Stanciu a obținut o lovitură de pedeapsă după un contact cu fundașul Zhivko Atanasov. Însă, .

Explicațiile lui Dennis Man pentru penalty-ul ratat

La finalul partidei amicale , Dennis Man a explicat cum s-a ajuns să rateze penalty-ul și a recunoscut că nu el ar fi trebuit să execute, dar a fost lăsat de Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

”Am încercat să dăm totul, să câștigăm, dar nu am reușit. La penalty am așteptat portarul, dar s-a aruncat foarte târziu. Îmi pare rău că am ratat, dar de mâine este o nouă zi și o luăm de la capăt. O să mai bat, sper să mă mai lase băieții. Inițial trebuia să execute Răzvan (n.r. – Răzvan Marin), dar m-a lăsat pe mine. Data viitoare va bate el.

Nu simt presiune, fac același lucru zi de zi, este vorba doar de muncă. Lucrurile stau bine în lot, suntem nerăbdători să mergem în Germania, orice jucător își dorește să meargă la un Campionat European. Încerc tot timpul să ajut echipa, iar la Euro îmi doresc ca echipa să-și îndeplinească obiectivul”, a declarat Man.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi nu pune preț pe rezultatul cu Bulgaria

Mijlocașul Ianis Hagi nu dramatizează după remiza din amicalul cu Bulgaria și crede că important este faptul că jucătorii naționalei s-au reîntâlnit, s-au pregătit împreună și au avut minute înainte de EURO 2024.

”Un test pentru noi. După o săptămâna grea de antrenamente în care unii au venit mai devreme, alții mai târziu. A fost bine să ne vedem din nou pe teren, pentru prima dată după 2-3 luni. Orice minut contează. Ăsta ar fi plusul. Minutele și că am avut o săptămână de antrenamente.

ADVERTISEMENT

La fotbal nu e ca la matematică, nu există procente. E important că ne-am revăzut. Suntem cu gândul la Campionatul European. A fost o săptămână grea. A trebuit să ne încărcăm la antrenamente. A manageria chestia asta nu e deloc simplu.

Important e că ne-am revăzut și că am prins minute. Suntem pozitivi. De abia așteptăm să fim acolo. Numărăm zilele, numărăm orele. Ne vedem bine la antrenamente. Ne simțim bine. Energia este sută la sută asupra Campionatului European și suntem conștienți unde suntem.

ADVERTISEMENT

Pentru mine… Încerc să dau cât mai mult pentru echipa națională. Să facem un EURO cât mai bun și să reprezentăm România cum merită. Mental sunt concentrat numai la Campionatul European și să reprezint România”, a spus Hagi jr.

Drăgușin mizează pe relațiile dintre ”tricolori”

”Este un test folositor, fiecare meci jucat înaintea Europeanului este benefic. Ne dă multe răspunsuri, trebuie să fim cât mai bine pregătiți pentru EURO. Meritam să câștigăm fără doar și poate, am fost echipa care a atacat, care a controlat meciul. Ocaziile au fost de partea noastră, dar din păcate nu am reușit să fructificăm aceste ocazii.

Avem un lot foarte valoros. Dacă un coleg este indisponibil, celălalt e pregătit să îi ia locul. M-am simțit foarte bine cu Adi (n.r. – Rus), la fel și cu Nedelcearu. Toți ceilalți au intrat foarte bine și fiecare dintre noi am făcut ce a trebuit.

Acum este presiunea europeanului. Atmosfera este pe un trend foarte bun, suntem din ce în ce mai apropiați, relațiile dintre noi sunt foarte bune și sunt sigur că acest lucru va fi un plus. Orice turneu final este o ocazie foarte mare de a ne arăta valoarea, de a arăta că putem face față la nivel internațional. Atât eu, cât și colegii mei vom profita de această ocazie”, a afirmat și Radu Drăgușin.