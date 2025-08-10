Sport

Dennis Man face vizita medicală și semnează! Anunțul momentului în presa italiană

Presa din Italia a făcut anunțul momentului cu privire la transferul lui Dennis Man. Când va face românul vizita medicală la noua sa echipă.
Daniel Işvanca
10.08.2025 | 17:52
Dennis Man face vizita medicala si semneaza Anuntul momentului in presa italiana
Dennis Man este gata să semneze! Ce se întâmplă cu fotbalistul Parmei FOTO: Colaj Fanatik

Dennis Man va pleca de la Parma în această vară, după patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul „cruciaților”. Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani s-a înțeles cu olandezii de la PSV Eindhoven, iar clubul din Eredivisie l-a programat deja la vizita medicală.

Dennis Man semnează cu PSV! Când va fi prezentat românul

Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven a intrat pe ultima sută de metri, după ce campioana Olandei a ajuns la un acord cu Parma pentru cumpărarea definitivă a jucătorului român.

După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul echipei din Italia, Man va schimba campionatul și va juca în faza principală a UEFA Champions League.

Suma de transfer este de 9 milioane de euro, iar cei de la Parma Live anunță că fotbalistul român a fost programat deja la vizita medicală pentru luni dimineață. Tot mâine, Man va semna și contractul cu PSV.

Tot sursa citată menționează că Dennis Man și-a luat deja la revedere de la coechipierii săi și va călători în Olanda în cursul acestei seri. Acesta se afla la Parma din ianuarie 2021.

În această vară, clubul care a evitat retrogradarea în sezonul trecut a rămas fără ambii jucători români. Valentin Mihăilă a plecat și el tot în această perioadă de transferuri, fiind transferat definitiv de Rizespor.

  • 142 de meciuri, 28 de goluri și 17 pase decisive a reușit Dennis Man la Parma
  • 10 milioane de euro este cota de piață a românului
Încă un român la Parma

Chiar dacă a rămas fără români la prima echipă, Parma continuă să aducă fotbaliști din SuperLiga. Italienii l-au transferat pe Ianis Avrămescu, jucător format la Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”.

Puștiul de doar 16 ani a semnat deja contractul cu formația din Serie A și va evolua la echipa sub 20 de ani. Cu 8 apariții și 4 goluri în tricoul naționalei sub 17 ani a României, acesta a jucat doar două meciuri pentru gruparea de seniori a constănțenilor, suficient pentru a-i convinge pe italieni.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK
