Dennis Man face vizita medicală și semnează! Anunțul momentului în presa italiană

Dennis Man va pleca de la Parma în această vară, după patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul „cruciaților”. Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani s-a înțeles cu olandezii de la PSV Eindhoven, iar clubul din Eredivisie l-a programat deja la vizita medicală.
Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven a intrat pe ultima sută de metri, după ce campioana Olandei a ajuns la un acord cu Parma pentru cumpărarea definitivă a jucătorului român.
După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul echipei din Italia, Man va schimba campionatul și va juca în faza principală a UEFA Champions League.
Suma de transfer este de 9 milioane de euro, iar cei de la Parma Live anunță că fotbalistul român a fost programat deja la vizita medicală pentru luni dimineață. Tot mâine, Man va semna și contractul cu PSV.
Tot sursa citată menționează că Dennis Man și-a luat deja la revedere de la coechipierii săi și va călători în Olanda în cursul acestei seri. Acesta se afla la Parma din ianuarie 2021.
În această vară, clubul care a evitat retrogradarea în sezonul trecut a rămas fără ambii jucători români. Valentin Mihăilă a plecat și el tot în această perioadă de transferuri, fiind transferat definitiv de Rizespor.
Chiar dacă a rămas fără români la prima echipă, Parma continuă să aducă fotbaliști din SuperLiga. Italienii l-au transferat pe Ianis Avrămescu, jucător format la Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”.
Puștiul de doar 16 ani a semnat deja contractul cu formația din Serie A și va evolua la echipa sub 20 de ani. Cu 8 apariții și 4 goluri în tricoul naționalei sub 17 ani a României, acesta a jucat doar două meciuri pentru gruparea de seniori a constănțenilor, suficient pentru a-i convinge pe italieni.