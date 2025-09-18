Sport

Dennis Man, făcut praf în Olanda după debutul în Champions League: „Măcelărit imediat!”

Debutul lui Dennis Man în Champions League a fost analizat în Olanda. Verdictul unui specialist după prestația românului.
Mihai Dragomir
18.09.2025 | 19:50
Dennis Man facut praf in Olanda dupa debutul in Champions League Macelarit imediat
ULTIMA ORĂ
Debutul lui Dennis Man în Champions League, analizat de un specialist olandez. Sursa Foto: X @FootRoumain.

PSV și-a început aventura europeană cu un 0-3 acasă în fața belgienilor de la Union Saint-Gilloise în prima etapă din Champions League. Debutul lui Dennis Man, jucătorul notat cu 6,6 după această partidă, a fost analizat în Olanda de un celebru specialist. Care a fost verdictul său.

Verdictul specialistului după debutul lui Dennis Man în Champions League

PSV a început cu stângul campania din Champions League. Union Saint-Gilloise s-a dovedit mult prea puternică pentru formația batavă, câștigând cu scorul de 3-0. Dennis Man a jucat pe final de partidă.

Internaționalul român a început meciul în calitate de rezervă și a intrat pe teren în minutul 80, în locul lui Boadu, care fusese aruncat în luptă în minutul 74, dar s-a accidentat ulterior. Prestația lui Man a fost atent analizată de un specialist olandez, care nu a avut milă de extrema dreaptă.

„Măcelărit imediat. N-a fost cea mai bună alegere!”

„Rezerva Dennis Man intră pe teren și este imediat măcelărit de marcatorul Mac Allister. În plus, Joey Veerman se află în zona primului stâlp, unde de obicei stă Ricardo Pepi, care a fost schimbat.

Chiar și după schimbări, o bună organizare la loviturile de colț rămâne crucială. Poate că nu este întotdeauna cea mai bună alegere să pui un jucător proaspăt aruncat în teren să acopere acea zonă”, a declarat Marco Verbeek, analistul olandez, conform volkskrant.nl.

Următorul meci în care Dennis Man poate evolua este derby-ul din campionat contra lui Ajax. Cele două rivale, despărțite de un singur punct, se vor întâlni duminică, 21 septembrie, de la ora 15:30. Partida va conta în cadrul etapei a 6-a.

Tags:
