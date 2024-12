Dennis Man, fotbalistul anului, interviu pentru Fanatik: “A fost o mândrie să ştiu că am doborât recordul în SuperLiga!”. Transfer la granzii Europei? “Lucrurile nu depind de mine”. Exclusiv

Dennis Man a avut un 2024 fabulos. Atacantul Parmei a pus umărul serios la promovarea echipei, apoi a fost ales jucătorul lunii septembrie în Serie A. Alături de echipa naţională a jucat la Euro 2024, acolo unde România a ajuns până în faza optimilor de finală.

Dennis Man, fotbalistul anului, interviu pentru FANATIK : “Sunt mai pregătit să fac faţă în Serie A!”

La SUPER GALA FANATIK, Fotbalistul a acordat un interviu pentru publicaţia noastră în care a vorbit despre revenirea în Serie A cu Parma, , dar şi despre este să deţină recordul de cel mai scump transfer al SuperLigii:

ADVERTISEMENT

Dennis, felicitări, eşti fotbalistul anului 2024. A fost un an fabulos pentru tine…

– Da, aşa este. Probabil cel mai bun an din cariera mea. Sunt fericit pentru acest an şi sper ca la anul să continui ce am început.

Ai jucat în Serie A şi în trecut. Ce s-a schimbat în 2024, la revenire? Eşti mai matur?

– Cu siguranţă e schimbat. În primul rând sunt mult mai obişnuit cu ceea ce înseamnă fotbalul italian. Ştiu ce se cere, sunt mai pregătit să fac faţă în Serie A şi sper să continui evoluţiile bune şi că merit să joc într-un astfel de campionat.

ADVERTISEMENT

Ce spune de un transfer la granzii Europei: “Lucrurile nu depind de mine”

Cum iei ştirile astea care vorbesc de interesul echipelor mari pentru tine? Cum gestionezi situaţia?

– Am învăţat să gestionez lucrurile astea care nu depind de mine. Cu siguranţă oamenii care mă cunosc ştiu că sunt un băiat echilibrat, nu prea ascult ce se vorbeşte, îmi văd de treaba mea şi încerc să îmi ajut cât mai mult echipa la care sunt acum.

ADVERTISEMENT

Cum a fost să fii subiectul unui transfer record în SuperLiga de la FCSB?

– O mândrie. A fost un moment foarte plăcut pentru mine să ştiu că am doborât recordul. Important este că am ajuns la un nivel de care sunt mulţumit.

Meciul cu Ucraina de la Euro 2024, de neuitat: “Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea”

Care sunt diferenţele între fotbalul italian şi fotbalul românesc? Cum le sesizezi?

– Este o diferenţă mare. Este vorba de mentalitate, de cerinţe. Cu totul şi cu totul alt campionat.

ADVERTISEMENT

La echipa naţională aţi avut un an foarte bun, cu un Euro de vis, având atât de mulţi suporteri în spate…

– Probabil unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea. Vorbesc aici de meciul cu Ucraina, în care a cântat imnul. Oamenii ne-au susţinut şi pe această cale vreau să le mulţumesc. Sper că nu i-am dezmăgit.

N-a uitat de FCSB: “Ţin legătura cu ei. Când ne vedem la echipa naţională vorbim mai mult”

Start de sezon excelent în Serie A. Ai fost ales cel mai bun jucător din luna septembrie…

– O bucurie. Când vezi că toată munca depusă dă roade şi oamenii apreciază efortul pe care îl depui, este un moment de mândrie.

Cu foştii colegi de la FCSB ţii legătura? Au câştigat titlul, acum o duc bine în Europa League…

– Ţin legătura cu ei. Când ne vedem la echipa naţională vorbim mai mult. Sunt fericit pentru ei, sunt fericit că o echipă din România are astfel de rezultate. Le ţin pumnii şi le urez mult succes.

Cum este să îl aveţi selecţioner pe Mircea Lucescu?

– O mândrie, suntem norocoşi să-l avem pe Nea Mircea la echipa naţională. Este un antrenor cu experienţă, care a trecut prin multe şi trebuie să fim atenţi la el şi să învăţăm.

Două vise pentru 2025: “Asta îmi doresc”

Se vede Campionatul Mondial după ce au trecut zeci de ani de la precedenta calificare?

– Încrederea este mare. Şi noi, ca echipă, avem încredere. Am format un grup unit, suntem ca o familie şi vom da totul să ajungem acolo.

Un vis pentru 2025? Un transfer la o echipă gigant din străinătate?

– Visul meu pentru 2025 este să ajung cu naţionala la Campionatul Mondial şi să rămân în Serie A cu Parma. Asta îmi doresc.

26 de ani are Dennis Man

17.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man

Dennis Man, fotbalistul anului, interviu pentru Fanatik: "A fost o mândrie să ştiu că am doborât recordul în SuperLiga!"