Dennis Man, dublă de vis în Champions League pentru PSV! Românul a reușit golul serii. Video

Dennis Man își continuă forma de vis la PSV! Atacantul român l-a învins superb pe Milinkovic-Savic în UEFA Champions League și formația olandeză se apropie cu pași repezi de primul succes la „masa bogaților”.

Dennis Man a reușit să marcheze al doilea gol pentru PSV în Champions League. Românul și-a depășit ușor adversarul în lateral și a expediat un șut puternic de la marginea careului, Milinkovic-Savic neavând nicio șansă.

Golul românului va concura, cel mai probabil, la „reușita serii” din UEFA Champions League. În urma acestei reușite, Dennis Man a arăta încă o dată că mai are multe de arătat fotbalului de nivel înalt.

🚨🇪🇺 | GOAL: WHAT A FANTASTIC GOAL FROM DENNIS MAN! WOW! PSV 4-1 Napoli. — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone)

Dennis Man, marcator în PSV – Napoli

, din etapa a 3-a din UEFA Champions League, iar atacantul român nu a dezamăgit, acesta răsplătind încrederea oferită de antrenor.

Deși a avut o criză de formă la începutul perioadei de la PSV, și a demonstrat că este o extremă de mare clasă. Acest lucru s-a demonstrat și în partida cu Napoli din Champions League.

În minutul 54 al întâlnirii, la scorul de 2-1 pentru PSV, Dennis Man a atacat perfect colțul scurt și a trimis mingea în plasă. Portarul lui Napoli, Milinkovic-Savic, nu a avut nicio șansă să intervină.

🚨🇪🇺 | GOAL: DENNIS MAN MAKES IT THREE FOR PSV! PSV 3-1 Napoli. — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone)

Dennis Man, formă de vis la PSV

Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV, formația olandeză plătind nu mai puțin de 8,5 milioane de euro celor de la Parma în schimbul atacantului român.

După un început timid, internaționalul a reușit să se impună în primul 11, iar evoluțiile sale au fost din ce în ce mai bune. În cele 8 partide disputate pentru PSV, Dennis Man a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Care este cota de piață a lui Man

Dennis Man este unul dintre cei mai bine cotați jucători români. Atacantul este evaluat de site-urile de specialitate la o valoare de 10 milioane de euro, fiind astfel pe locul 3 în top, doar Drăgușin și Rațiu având o valoare superioară.

De menționat este faptul că în urmă cu un an Dennis Man atingea o cotă record de 17 milioane de euro, cea mai mare din carieră. Acest lucru se întâmpla după startul bun în Seria A după promovarea cu Parma.