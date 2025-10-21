Sport

Dennis Man, dublă de vis în Champions League pentru PSV! Românul a reușit golul serii. Video

Dennis Man a ieșit la rampă în PSV - Napoli. Atacantul român a marcat superb în UEFA Champions League. Execuția „tricolorului” nu i-a oferit nicio șansă portarului.
Iulian Stoica
21.10.2025 | 23:25
Dennis Man dubla de vis in Champions League pentru PSV Romanul a reusit golul serii Video
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, gol crucial în PSV - Napoli. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dennis Man își continuă forma de vis la PSV! Atacantul român l-a învins superb pe Milinkovic-Savic în UEFA Champions League și formația olandeză se apropie cu pași repezi de primul succes la „masa bogaților”.

UPDATE: Dennis Man, dublă de vis în Champions League

Dennis Man a reușit să marcheze al doilea gol pentru PSV în Champions League. Românul și-a depășit ușor adversarul în lateral și a expediat un șut puternic de la marginea careului, Milinkovic-Savic neavând nicio șansă.

ADVERTISEMENT

Golul românului va concura, cel mai probabil, la „reușita serii” din UEFA Champions League. În urma acestei reușite, Dennis Man a arăta încă o dată că mai are multe de arătat fotbalului de nivel înalt.

Dennis Man, marcator în PSV – Napoli

Dennis Man a fost trimis încă din primul minut în PSV – Napoli, din etapa a 3-a din UEFA Champions League, iar atacantul român nu a dezamăgit, acesta răsplătind încrederea oferită de antrenor.

ADVERTISEMENT
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce...
Digi24.ro
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX

Deși a avut o criză de formă la începutul perioadei de la PSV, Dennis Man a „renăscut din propria cenușă” și a demonstrat că este o extremă de mare clasă. Acest lucru s-a demonstrat și în partida cu Napoli din Champions League.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro

În minutul 54 al întâlnirii, la scorul de 2-1 pentru PSV, Dennis Man a atacat perfect colțul scurt și a trimis mingea în plasă. Portarul lui Napoli, Milinkovic-Savic, nu a avut nicio șansă să intervină.

Dennis Man, formă de vis la PSV

Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV, formația olandeză plătind nu mai puțin de 8,5 milioane de euro celor de la Parma în schimbul atacantului român.

ADVERTISEMENT

După un început timid, internaționalul a reușit să se impună în primul 11, iar evoluțiile sale au fost din ce în ce mai bune. În cele 8 partide disputate pentru PSV, Dennis Man a reușit să marcheze 3 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Care este cota de piață a lui Man

Dennis Man este unul dintre cei mai bine cotați jucători români. Atacantul este evaluat de site-urile de specialitate la o valoare de 10 milioane de euro, fiind astfel pe locul 3 în top, doar Drăgușin și Rațiu având o valoare superioară.

De menționat este faptul că în urmă cu un an Dennis Man atingea o cotă record de 17 milioane de euro, cea mai mare din carieră. Acest lucru se întâmpla după startul bun în Seria A după promovarea cu Parma.

  • 10 milioane de euro este cota lui Dennis Man
  • 8 partide, 3 goluri și 2 pase decisive are atacantul pentru PSV
În urmă cu 5 ani era pe banca de rezerve la Voluntari, acum...
Fanatik
În urmă cu 5 ani era pe banca de rezerve la Voluntari, acum marchează in Champions League!
A revenit pe micile ecrane și a dat lovitura. Ce salariu uriaș primește...
Fanatik
A revenit pe micile ecrane și a dat lovitura. Ce salariu uriaș primește frumoasa moderatoare TV
Gestul făcut de Sorana Cîrstea după ce a fost invitată să revină la...
Fanatik
Gestul făcut de Sorana Cîrstea după ce a fost invitată să revină la echipa națională pentru meciul cu Polonia. Alexandra Dulgheru a rămas și ea uimită
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Sinucidere fotbalistică!'. Radu Naum, ȘOCAT de ce se întâmplă la echipa din SuperLiga
iamsport.ro
'Sinucidere fotbalistică!'. Radu Naum, ȘOCAT de ce se întâmplă la echipa din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!