Dennis Man, gol și assist pentru PSV! Românul și-a ridiculizat adversarii. Video

Un nou meci de vis pentru Dennis Man. Fotbalistul român a înscris și a dat o pasă de gol pentru PSV în duelul cu Sittard din Eredivise. Show făcut de atacant.
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
31.10.2025 | 21:53
Dennis Man, o nouă evoluție minunată în Eredivisie! Assist în PSV - Fortuna Sittard. FOTO: hepta.ro
Dennis Man e pe val la PSV. După ce a înscris o dublă în UEFA Champions League, în poarta celor de la Napoli, atacantul român s-a făcut remarcat și în Eredivisie. Acesta a reușit un gol și o pasă decisivă în duelul cu Fortuna Sittard.

Dennis Man, gol și assist pentru PSV!

După o perioadă complicată, în care Dennis Man nu își găsea ritmul la PSV, atacantul român dă semne că poate deveni un om important în echipa olandezilor. Fotbalistul a făcut o partidă de vis în fața celor de la Fortuna Sittard: a oferit o pasă de gol, iar apoi și-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Internaționalul român a făcut o primă repriză de vis. Mai întâi, i-a pasat decisiv colegului său Saibari la golul de 2-0. PSV a fost net superioară celor de la Fortuna Sittard, iar românul a făcut excelent tranziția la mijlocul terenului.

Gol superb înscris de Dennis Man în PSV – Sittard

În minutele de prelungire, atacantul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor. Dennis Man a primit o minge în flancul stâng și a luat balonul la picior. A trecut cu lejeritate de doi adversari și l-a învins pe portarul echipei oaspete.

Echipa lui Dennis Man stă bine și în UEFA Champions League. În următoarea rundă, PSV va juca în deplasare cu Olympiakos, iar fanii olandezi speră ca favoriții lor să obțină un nou succes important, care i-ar face favoriți la calificarea în fazele superioare.

