Dennis Man îl ia „peste picior” pe Haaland: „Nu îmi e frică de el! E frumos, își face freza”

Dennis Man a revenit la echipa națională de seniori după mai bine de un an, ultima oară jucând în meciul cu Insulele Feroe. La finalul partidei cu Belarus a declarat că nu îi este teamă de starul Norvegiei, Erling Haaland, care a băgat spaima în apărarea României în meciul de la Oslo.

Dennis Man nu a repetat prestația bună de la echipa de club, unde este golgheterul campionatului alături de colegul său, Florin Tănase și a fost schimbat de Mirel Rădoi în minutul în minutul 57 al partidei amicale cu Belarus, la scorul de 5-0 pentru „tricolori”.

Deși naționala României a înscris de cinci ori, Dennis Man nu a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, iar suporterii așteaptă ca starul lui FCSB să demonstreze și la echipa națională, pentru a-și arăta valoarea, așa cum a spus și Ilie Stan pentru FANATIK.

Dennis Man, după România – Belarus 5-3: “Sunt fericit și sper să fiu prezent de acum la echipa națională”

Deși nu a marcat, jucătorul lui FCSB nu a jucat rău și a fost mulțumit de faptul că a revenit la naționala de seniori, alături de colegul său, Florin Tănase:“Un moment frumos. Mă bucur să fiu alături de băieți. Sunt fericit și sper să fiu prezent de acum la echipa națională. Nu e problemă că n-am marcat eu, am câștigat și asta e cel mai important. Am făcut o primă repriză bună, dar apoi ne-am relaxat. Ne bucurăm că am evoluat amândoi în seara asta (n.r. Florin Tănase), sper că am făcut-o bine și la meciul viitor să dăm și mai mult”.

Dennis Man este dispus la orice sacrificiu pentru echipa națională și este încrezător în forțele sale și de faptul că poate evolua la fel de bine pe mai multe posturi, deși se simte cele mai bine ca extremă dreapta: “Mă simt bine în dreapta, dar pot evolua și atacant și în spatele atacantului. Întrebați-l pe selecționer, pentru mine nu e o problemă”, a declarat Man la finalul meciului.

Fotbalistul naționalei regretă într-un fel faptul că nu va putea fi pe teren alături de colegii de la România U21 la meciul decisiv cu Danemarca, dar e conștient în același timp că visul oricărui jucător e să evolueze la naționala de seniori: “Îmi doream foarte mult să fiu alaturi de ei (n.r. colegii de la România U21), am jucat toate meciurile acolo, dar sunt fericit că sunt aici acum. Orice jucător își dorește să fie la naționala mare”.

Dennis Man îl ia peste picior pe starul Norvegiei, Erling Haaland și vrea să câștige titlul cu FCSB: “Nu îmi e frică de Haaland! E frumos, își face freza…. Nu, glumesc. Tot respectul pentru el!”

Dennis Man a declarat că nu se gândește momentan la un transfer și dorește să încheie sezonul în tricoul FCSB-ului, cu care speră să câștige primul titlu de campion din cariera de fotbalist: “Nu mă gândesc la asta. Nu e un target să plec, eu vreau să cresc, să joc din ce în ce mai bine. Vom vedea pe viitor. Aș prefera să câștig titlul cu echipa mea și apoi să iau o decizie bună”, a spus sincer jucătorul FCSB-ului.

Pentru Man nu a fost deloc dificil să se adapteze cerințelor selecționerului Mirel Rădoi, cu care a avut ocazia să lucreze și la naționala de tineret: “Eu îl știu pe mister de la tineret, am lucrat mult timp. A venit cu niște chestii în plus, dar nu e foarte mult schimbat”, a mai spus Man la PRO X.

Starul FCSB-ului a glumit pe final, când a fost întrebat de golgheterul norvegian, Erling Haaland, și e de părere că meciul cu Norvegia va fi mult mai diferit: “Ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă puternică, cu valoare. Sper să pregătim meciul și să dăm 100%. Nu îmi e frică de Haaland! E frumos, își face freza…. Nu, glumesc. Tot respectul pentru el! Înscrie meci de meci și îl apreciem. E foarte valoros”, a concluzionat Man.

