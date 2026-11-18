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Concurenți pentru postul de extremă dreapta la Eindhoven, Man și Bajraktarević au răsturnat în teren raportul cotelor de piață. Internaționalul român este evaluat de Transfermarkt la 12 milioane de euro, cu două milioane peste colegul său bosniac. În acest sezon însă, avantajul sportiv îi aparține lui Esmir: a jucat de aproape trei ori mai mult la prima echipă a lui PSV și a contribuit direct la șapte goluri. Și un detaliu inedit: ambii au contract cu PSV până la 30 iunie 2029.

Dennis Man vs Esmir Bajraktarević la echipa de club

Indicator Dennis Man Esmir Bajraktarević Vârstă 28 de ani 21 de ani Post Aripă dreapta Aripă dreapta Cotă de piață 12 mil. € 10 mil. €

sursa – Transfermarkt

In Eredivisie, Bajraktarević a strâns 380 de minute în opt apariții (de 4 ori titular), cu un gol și șase pase decisive. Man a bifat șase partide (o singura data in primul unsprezece), dar acestea însumează doar 109 minute, fără vreo contribuție pe tabela de marcaj. Practic, românul are o medie de numai 18 minute pe apariție în campionat, față de aproape 48 pentru bosniac.

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Și în Champions League, Bajraktarević a beneficiat de mai mult timp de joc: 87 de minute în două meciuri, față de cele nouă minute ale lui Man, într-o singură apariție. Singura competiție în care românul a fost utilizat mai mult este Supercupa Olandei: 45 de minute, comparativ cu 14.

Competiție Man meciuri Minute Goluri Assisturi Bajraktarević meciuri Minute Goluri Assisturi Eredivisie 6 109 0 0 8 380 1 6 Champions League 1 9 0 0 2 87 0 0 Supercupa Olandei 1 45 0 0 1 14 0 0 Total prima echipă 8 163 0 0 11 481 1 6

sursa – Transfermarkt

Man – omul meciului, Bajraktarević – omul care a decis partida

Situația de la club nu s-a transpus într-o superioritate categorică a lui Esmir Bajraktarević și în duelul naționalelor. E adevărat, cu 2–1 (un super gol!), în minutul 82, însă Dennis Man a oferit pasa decisivă la reușita lui Daniel Bîrligea, din minutul 6, și a încheiat partida cu cea mai mare notă FotMob: 8,0, față de 7,8 pentru colegul său de club.

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Man a creat și mai multe ocazii pentru colegi, două față de una Bajraktarević și a înregistrat cinci recuperări, comparativ cu patru pentru Bajraktarević. În dreptul românului nu apare nicio deposedare suferită, în timp ce bosniacul a fost deposedat de trei ori. În plus, Dennis a fost desemnat „omul meciului” de platforma statistică.

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Man, peste rivalul de la PSV la driblinguri și dueluri

Diferența cea mai pronunțată dintre cei doi apare în confruntările individuale. Conform fotmob.com, Man a reușit trei dintre cele cinci driblinguri încercate, în timp ce Bajraktarević le-a ratat pe ambele. Românul a câștigat cinci dintre cele opt dueluri la sol și două dintre cele trei dueluri aeriene. Bosniacul nu a câștigat niciunul dintre cele opt dueluri la sol și nu a fost implicat în dueluri aeriene.

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Parametru Dennis Man Esmir Bajraktarević Minute jucate 90 84 Nota FotMob 8,0 — jucătorul meciului 7,8 Goluri 0 1 Pase decisive 1 0 Ocazii create 2 1 Driblinguri reușite/încercate 3/5 (60%) 0/2 (0%) Dueluri la sol câștigate 5/8 (63%) 0/8 (0%) Dueluri aeriene câștigate 2/3 (67%) 0/0 Deposedări suferite 0 3 Recuperări 5 4

sursa fotmob.com

Bajraktarević, mai precis la pasă și mai periculos acolo unde a contat – la finalizare

. Bajraktarević a avut trei șuturi, dintre care două pe poartă și unul blocat, în timp ce Man a expediat un singur șut, pe poartă. Bajraktarević a acumulat 0,13 goluri așteptate (xG), față de 0,09 pentru Man. Reușita decisivă (golul de 2-1) a venit dintr-o execuție evaluată la numai 0,07 xG, (oportunitate cu probabilitate extrem de redusă de transformare în gol), ceea ce confirmă dificultatea și spectaculozitatea execuției. Și, s-o recunoaștem, clasa bosniacului, care la numai 21 de ani are un viitor excepțional în față.

Bajraktarević a avut un mic plus și la precizia paselor: 24 de pase reușite din 27, față de 20 din 27 pentru Man, dar si la centrari (5 încercate, față de una singură Man). A avut 44 de atingeri ale balonului, cu patru peste român, însă ambii au înregistrat câte două atingeri în careul advers.

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Parametru Dennis Man Esmir Bajraktarević Șuturi totale 1 3 Șuturi pe poartă 1 2 Șuturi în afara porții 0 0 Șuturi blocate 0 1 Goluri așteptate — xG 0,09 0,13 xG al șuturilor pe poartă — xGOT 0,12 0,37 Pase decisive așteptate — xA 0,03 0,06 xG + xA 0,12 0,19 Pase reușite/încercate 20/27 (74%) 24/27 (89%) Centrări precise/încercate 0/1 (0%) 1/5 (20%) Atingeri ale balonului 40 44 Atingeri în careul advers 2 2

sursa fotmob.com

Defensiv, ambii au fost discreți, statistica nereținând realizări deosebite pentru niciunul dintre cei doi, într-un meci în care Bosnia a avut o posesie de 55%, Dennis a fost integralist, iar Bajraktarević a fost înlocuit în minutul 84.