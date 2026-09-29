Dennis Man, incert pentru meciul cu Polonia! Gică Hagi a explicat: „Are o problemă”

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Dennis Man nu a fost inclus de Gică Hagi pe foaia de joc a partidei contra , în etapa a doua din Liga Națiunilor. Selecționerul a explicat de ce a luat această decizie.

Dennis Man are probleme medicale. Joacă în Polonia?

Fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a fost titular în primul meci al acestei acțiuni, în înfrângerea din Suedia, scor 1-2, și a evoluat timp de 89 de minute. Acesta a marcat singurul gol al României, dar la finalul jocului a acuzat probleme medicale, iar în acest moment nu se știe exact dacă poate fi recuperat la timp pentru jocul cu Polonia, de vineri, 2 octombrie.

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„Dennis Man are o problemă, nu putea să joace. Nu știu de ce nu au zis-o. El are o problemă, s-a antrenat la jumătate din capacitate, nici nu știu dacă e valabil să joace meciul următor”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de după România – Bosnia 2-4.

Hagi, schimbări majore pentru meciul cu Bosnia

Dennis Man nu a fost singurul jucător important lăsat în afara lotului pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina. Au mai lipsit: Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Nicușor Bancu. De asemenea, nu au prins foaia de joc din nou Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

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Selecționerul Hagi a declarat că .

„Am crezut că jucătorii care sunt de experiență și care au trecut prin multe… Am crezut că e o echipă foarte bună pe care am plănuit-o. Nu puteam să schimb 10, că o făceam la pauză. Ai numai 5 schimbări. Lăsați-mă să dorm și vedem. Când nu câștig sunt supărat toată noaptea”, a mai spus Gică Hagi.

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