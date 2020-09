Dennis Man, interviu inedit înainte de meciul naționalei de tineret! Care a fost cel mai greu moment din cariera jucătorului de la FCSB

Dennis Man a acordat un interviu pentru Federația Română de Fotbal în care a vorbit despre cel mai bun prieten de la naționala de tineret, obiceiurile pe care le are înainte de un meci sau sistemul de joc preferat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul de la FCSB a fost întrebat cine este cel mai bun prieten al său de la naționala antrenată de Adrian Mutu: ”Mi-ar fi greu să spun doar un nume. Consider că la echipa națională U21 s-a creat o familie și chiar ar fi imposibil pentru mine să dau doar un nume. Cred că suntem prieteni foarte buni sau chiar mai mult de atât suntem o familie”.

Înainte de un meci de fotbal, Dennis ascultă muzică, se uită la seriale. O altă întrebare adresată lui Man a fost despre antrenorul care și-a pus cel mai mult amprenta în dezvoltarea sa:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am avut o accidentare când eram mai micuț…”

”Niciodată nu mi-a plăcut să spun doar un nume pentru că am avut atâția antrenori și cred că fiecare dintre ei și-au pus amprenta pe cariera mea și nu ar fi corect față de ei să dau doar un nume”.

Dennis Man nu a fost niciodată copil de mingi la un meci, iar cele mai mari emoții le-a avut la un meci cu Lazio Roma pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Jucătorul a vorbit și despre cel mai greu moment din viața sa: Am avut o accidentare când eram mai micuț cu spatele care m-a ținut cinci-șase luni în afara fotbalului și cred că a fost cea mai grea perioadă din viața mea.

Care este sistemul preferat al lui Dennis Man?

Aveam dureri foarte mari fotbalul era departe de mine și îmi lipsea acest lucru. A urmat recuperare, bazin în fiecare zi timp de cinci luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mergeam la școală, veneam de la școală, mergeam la recuperare apoi la bazin zi de zi același lucru și am trecut printr-o perioadă mai nasoală, dar am avut noroc că am avut familia lângă mine care m-a susținut și am trecut peste”.

Golul preferat al lui Dennis Man este cel marcat în Cupa României contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe. Jucătorul FCSB-ului se vede jucând în campionatul Spaniei. Sistemul preferat al fotbalistului este 4-3-3.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fortuna: Finlanda – România 1,90 cotă 2