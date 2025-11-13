Dennis Man, întrebat frontal de Adi Mutu înainte de Bosnia – România: „Unde trebuie să-ți îmbunătățești jocul?”. Video

ADVERTISEMENT

Dennis Man a recunoscut că se află într-o perioadă bună și speră să continue această formă și la echipa națională. Ce a vrut să știe Adi Mutu de la jucătorul lui PSV Eindhoven înainte de partida Bosnia – România.

Adi Mutu l-a chestionat pe Dennis Man înainte de Bosnia – România

Votat de către fani tricolorul lunii octombrie, Dennis Man și-a primit premiul în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia. El a acordat un scurt interviu înaintea întâlnirii cruciale de la Zenica, iar două întrebări au venit de la fostul mare internațional Adi Mutu.

Întrebat de reporter dacă își mai aduce aminte ce sfaturi a primit de la Adrian Mutu în perioada când acesta era selecționerul naționalei U21 și au colaborat, răspunsul a venit imediat: ”Colaborarea a fost bună, m-am înțeles bine cu el, am încercat să-i ascult sfaturile. Nu mi-a dat un sfat anume, dar transmitea tot timpul echipei să fim serioși, să muncim la antrenamente”.

Apoi, în scenă a intrat chiar Mutu. Prin intermediul unei înregistrări video, el i-a adresat două întrebări lui Man: ”1. Unde crezi că trebuie să-ți îmbunătățești jocul pentru a rămâne constant la un nivel mare? și 2. Unde crezi că poți să aduci un plus, în presing, în faza de finalizare sau în combinațiile ofensive?”.

”Și pe partea defensivă pot face mult mai mult, pot să ajut echipa. Pe partea de finalizare de multe ori îmi creez ocazii și nu reușesc să înscriu. E clar că la finalizare trebuie să-mi îmbunătățesc jocul. Ca și extremă dacă reușești să ai cifre, să înscrii sau să pasezi colegilor, asta te ajută să fii constant”, a spus Dennis Man, pentru FRF.TV.

Ce așteptări are Dennis Man de la duelul crucial cu Bosnia

Internaționalul român este pregătit de marele meci din deplasare cu Bosnia, programat sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21:45, și este convins că România poate câștiga dacă va repeta jocul bun realizat cu Austria.

”A fost o lună bună, cu evoluții bune atât la națională, cât și la echipa de club și sunt fericit. Sunt pregătit pentru duelul cu Bosnia. Am încredere în echipă, în colegii mei și cred că dacă vom face același meci pe care l-am făcut împotriva Austriei acasă, ca mentalitate, totul va fi bine.

(n.r. – Ce înseamnă pentru tine să fii desemnat ?) Este o mândrie. Sunt fericit că am reușit să câștig acest premiu într-un meci de Champions League. De mic, când te apuci de fotbal, îți dorești să trăiești astfel de momente.

(n.r. – Ai o formă foarte bună, dar cum reușești să gestionezi presiunea așteptărilor?) Este normal acest lucru, sunt obișnuit și în același timp conștient că evoluțiile bune cer alte evoluții și mai bune. Așa este în fotbal, trebuie să fii constant”, a declarat Dennis Man.

Dennis Man și-a surclasat rivalii

Extrema dreaptă a avut o lună octombrie extraordinară. Pe lângă evoluția foarte bună din victoria cu Austria, scor 1-0, Man a reușit 4 goluri și 2 assist-uri la echipa de club, inclusiv 2 reușite în Champions League. În aceste condiții, el s-a impus extrem de categoric în votul pentru tricolorul lunii octombrie, devansându-i pe Ianis Hagi și Andrei Rațiu.

1. Dennis Man – 65,7%

2. Ianis Hagi – 17,5%

3. Andrei Rațiu – 7,7%

4. Ionuț Radu – 5,6%

5. Vlad Dragomir – 3,5%

Dennis Man nu este la primul astfel de trofeu câștigat în acest an, el impunându-se și în luna iunie. Ceilalți câștigători din 2025 sunt Ianis Hagi (ianuarie), Ștefan Târnovanu (februarie), Andrei Rațiu (martie și mai), Nicolae Stanciu (aprilie), Ștefan Baiaram (august), Denis Drăguș (septembrie).

În iulie, în semn de apreciere pentru performanța extraordinară realizată la Campionatele Mondialele de natație de la Singapore, echipa națională i-a oferit trofeul lui David Popovici.

Echipa de start a României pentru meciul cu Bosnia

Forma excelentă pe care Dennis Man a arătat-o în ultima perioadă îl face titular incontestabil la echipa națională a României, deși selecționerul Mircea Lucescu a lăsat să se înțeleagă că își dorește ca David Miculescu să pună presiune pe extrema de la PSV Eindhoven.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a anunțat că se cam știe, singura dilemă reprezentând cuplul de fundași centrali.

”Petrila nu va juca. Eu cred, și am și niște informații, că echipa va fi următoarea. Dacă e totul ok, Ionuț Radu titular. Nu-l convoca Lucescu dacă nu erau șanse să se recupereze. În dreapta va fi Rațiu, în stânga cred că tot cu Chipciu va juca. În centru este o întrebare, Ghiță lângă cine? Eu cred că vor juca Ghiță și Rus.

Nu cred că va schimba nimic la mijloc: Marius Marin, Dragomir, Ianis Hagi. Dreapta Man, stânga Mihăilă, în față Bîrligea. Singura problemă e la centrul defensivei, ori joacă Ghiță – Racovițan, ori Ghiță – Rus”, a spus Horia Ivanovici.