Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda! Românul e în formă de zile mari înaintea barajului cu Turcia

Dennis Man a fost desemnat jucătorul lunii februarie în Olanda! Ce performanțe a reușit internaționalul român înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.03.2026 | 17:45
Dennis Man jucatorul lunii in Olanda Romanul e in forma de zile mari inaintea barajului cu Turcia
Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda. Foto: X / ESPN NL
Dennis Man a câștigat titlul de jucătorul lunii februarie în Olanda. În ultimele patru meciuri jucate pentru PSV Eindhoven, internaționalul român în vârstă de 27 de ani a marcat trei goluri și a ajuns astfel la șase reușite până acum în acest sezon de Eredivisie.

Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda

De asemenea, fostul fotbalist de la UTA Arad, FCSB și Parma a mai semnat până în acest punct al actualei stagiuni și șase pase decisive în cele 19 partide jucate în campionat. În plus, el mai are și două goluri în Cupa Olandei, dar și alte două în Champions League în acest sezon.

„Nu mă așteptam cu adevărat la asta, dar sunt foarte mulțumit. (n.r. Despre faptul că anterior coechipierii săi Joey Veerman și Guus Til au primit acest titlu) Nu am fost gelos, dar mi-am dorit foarte mult.

Este foarte important pentru mine și este bine când ajut echipa marcând sau oferind pase decisive. Poate că nu au fost goluri grozave, dar prefer să marchez goluri urâte și să câștigăm noi. Am fost la locul potrivit la momentul potrivit.

La început, a fost nevoie de ceva timp pentru a mă obișnui la PSV. Am încercat să mă integrez în echipă și să-i cunosc pe toți. Acum știu cum joacă coechipierii mei. Avem o echipă cu mult talent. Vreau să-mi fac treaba aici și să devin campion”, a declarat Dennis Man, citat de jurnaliștii olandezi de la espn.nl. 

Ce a spus Dennis Man despre barajul pentru Mondial dintre Turcia și România de la Istanbul

Așadar, acest moment important pentru fotbalistul român din punct de vedere individual se produce cu puțin timp înaintea meciului crucial pentru echipa națională de pe data de 26 martie. El a fost inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a jucătorilor luați în calcul spre convocare pentru această partidă.

Astfel, cel mai probabil, dacă nu intervine ceva neprevăzut până atunci, Dennis Man se va afla în lot la Istanbul și bineînțeles că sunt șanse foarte mari ca el să fie chiar titular.

„Va fi dificil, dar toată lumea din România așteaptă cu nerăbdare. Este important pentru noi și pentru întreaga țară. Este multă presiune, dar trebuie să fim pregătiți. Este întotdeauna special să joci pentru echipa națională”, a mai spus Man cu această ocazie.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
