Dennis Man, lăudat de adversarii FCSB-ului: “Este într-o formă de excepţie! Greu cu el”. Exclusiv

FCSB arată o formă foarte bună după ce a câştigat cu 5-0 meciul împotriva lui Hermannstadt. Echipa lui Toni Petrea este la trei puncte de U Craiova, liderul din Casa Pariurilor Liga 1 şi pare că toate problemele din startul sezonului au trecut.

Următorul meci al FCSB-ului va avea loc luni, de la ora 21:00, împotriva Chindiei Târgovişte. Confruntarea se va disputa la Giurgiu, în condiţiile în care sunt lucrări la stadionul din Târgovişte şi echipa este nevoită să joace în alte părţi confruntările de pe teren propriu.

FANATIK a stat de vorbă cu Emil Săndoi, antrenorul Chindiei Târgovişte, echipă care are un start bun de sezon. Însă, FCSB este mare favorită în această confruntare şi Săndoi recunoaşte că roş-albaştrii traveresează o formă foarte bună:

Dennis Man, lăudat de adversarii FCSB-ului! Roş-albaştrii, favoriţi la titlu

“CFR Cluj este clar cea mai bine organizată echipă, însă la nivel individual, mai ales acum că U Craiova e fără Koljic şi Mihăilă, FCSB este foarte puternică. Echipa se află într-o formă foarte bună şi va fi greu să jucăm împotriva lor.

Noi nu avem presiune, vom pregăti meciul cât putem de bine şi sperăm să scoatem ceva din această partidă. Într-adevăr, începutul de sezon este unul bun pentru noi, însă trebuie să continuăm în aceeaşi notă.

Va fi un meci foarte dificil, însă trebuie să avem o organizare defensivă riguroasă, să nu lăsăm spaţii pentru că FCSB, aşa cum v-am spus, are jucători foarte buni şi nu au nevoie de multe ocazii pentru a marca”.

“Dennis Man este într-o formă de excepţie, dar nu ne organizăm după un singur jucător”

Dennis Man este noul golgheter al campionatului, reuşind să înscrie de 7 ori până în acest moment. Emil Săndoi l-a lăudat pe atacantul FCSB-ului, însă spune că nu îi va acorda un tratament special lui Man:

“O să pregătim defensiva în ansamblul ei, nu vom acorda un tratament preferenţial lui Dennis Man. Este într-o formă de excepţie, într-adevăr, însă probabil ar fi o greşeală să organizăm defensiva în funcţie de un singur jucător advers pentru că FCSB are multe soluţii în atac.

Este greu de contracarat Man, mai ales în acest încput de sezon, însă eu vreau să avem o organizare defensivă prin care să limităm atacurile FCSB-ului, nu doar ale lui Dennis”.

“Mă bucur foarte mult că avem unitate în grup, în condiţiile în care am avut mari probleme cu COVID-19”

În luna august, Chindia era retrogradată, dar decizia FRF de majorare a numărului de echipe de la 14 la 16 a trimis echipa la baraj, câştigat împotriva lui Mioveni. Însă, în acest sezon echipa a arătat o altă faţă şi a fost pe loc de play-off până la meciul cu UTA Arad:

“Mă bucură începutul bun de sezon. Şi mă bucur foarte mult că avem unitate în grup, în condiţiile în care am avut mari probleme cu COVID-19. Mereu am avut jucători indisponibili, zile fără antrenament, dar am trecut peste toate.

Jucătorii au reacţionat pozitiv şi trebuie felicitaţi pentru atitudinea pe care au avut-o în acest sezon. Eu sper ca în acest sezon să nu mai existe emoţiile de anul trecut şi să ne îmbunătăţim jocul. Începutul e bun, dar trebuie să continuăm”, a conchis Săndoi pentru FANATIK.

Chindia Târgovişte este pe locul şapte în clasament, cu 11 puncte, la egalitate cu UTA Arad şi FC Botoşani. Adversara de luni, FCSB a adunat 18 puncte şi ocupă locul doi în clasament, având cel mai bun atac, cu 22 de goluri.

