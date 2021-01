Dennis Man, lăudat după transferul la Parma. ”E fotbalist de top 50 mondial”

Dennis Man, cel mai scump jucător transferat vreodată din România, a fost lăudat după transferul la Parma. Un fost fotbalist al italienilor spune că românul are clasă mondială.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ianis Zicu a evoluat la Parma pe vremea când se afla sub contract cu Inter Milano. Nu s-a impus în Italia din cauza numeroaselor probleme medicale, dar crede că Dennis Man va deveni om de bază la noua lui echipă.

Zicu a acordat un interviu site-ului narciscraducan.ro, în care a lăudat calitățile fostului fotbalist de la FCSB și a vorbit despre cariera de antrenor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Are toate condițiile să reușească”

Fostul internațional al României, în prezent antrenor la Farul Constanța, se plasează în tabăra opusă contestatarilor lui Dennis Man. Achiziționat recent de Parma, golgheterul Ligii 1 are calități impresionante care îl vor ajuta să se impună în Italia, spune Zicu.

”Are calități tehnice și viziune în teren precum un fotbalist de top 50 mondial. Mă bucur pentru Dennis că a reușit sa plece într-un campionat puternic și la un club de tradiție din fotbalul european. Sper să ajungă la fel de iubit precum a fost Adi Mutu, dar va fi foarte greu. Fotbalul italian este dificil și aici mă refer la ritm, intensitate și spații de joc”, a declarat Zicu.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Farului a mai spus că fotbaliștii români au fost foarte apreciați de-a lungul timpului la Parma și că este convins că și Man va primi tot sprijinul de care are nevoie pentru a deveni un fotbalist important pentru echipă.

Ce metode inedite aplică la Farul

Cariera lui Ianis Zicu a fost marcată de dese accidentări. Acest lucru l-a determinat să înceapă cursurile școlii de antrenor încă înainte să se retragă de pe teren. Este convins că va avea o carieră la fel de frumoasă ca tehnician, precum cum a fost în bună parte și cea de fotbalist. Antrenorul Farului a mai povestit din ce campionat se inspiră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am învățat foarte multe lucruri bune după experiențele din Asia. Acum ca antrenor folosesc câteva din ideile si regulile de acolo. Mă bucur că am avut șansa să ajung în Coreea (Zicu a evoluat la Pohang Steelers și Gangwon – n.a.) și să cunosc cultura lor. Din punctul meu de vedere, sunt cu mult peste fotbalul din România.

De școala de antrenori m-am apucat cu un an înainte să mă hotărăsc să mă las de fotbal. De mic mi- am dorit să organizez echipe după cum văd eu fotbalul în teren. Sunt sigur că o să reușesc să am rezultate la fel de bune ca antrenor cum am avut și ca jucător”, a mai spus Zicu.

ADVERTISEMENT