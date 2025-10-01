Dennis Man, lăudat în Olanda după pasa de gol, fără efect, din Champions League: „Un fotbalist strălucitor”. Ce note a primit

Chiar și în aceste condiții însă, rămâne în picioare faptul că internaționalul român s-a descurcat excelent în secvența respectivă de joc. , iar acesta din urmă a punctat cu o lovitură de cap, doar că, după cum s-a notat anterior, se afla în mică poziție de offside în momentul pasei, așa că golul lui a fost anulat. În afara acestei faze petrecute în startul jocului, românul a mai ieșit și ulterior în evidență, de asemenea prin incursiuni în viteză și pase bune spre coechipierii săi în zona careului advers

ADVERTISEMENT

Dennis Man, extrem de apreciat în Olanda după jocul din Champions League

Meciul de la Leverkusen s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar Man a fost înlocuit imediat după ce echipa lui a reușit să egaleze. La finalul partidei, fostul fotbalist de la UTA, FCSB și Parma a fost lăudat în Olanda. În primul rând de către fani, dar și de presa din sport. „Primele 30 de minute pentru suporterii lui PSV au părut un mare gol negru. Dacă trebuie căutate raze de lumină pentru drumul înapoi pe pământ, atunci acesta este Dennis Man. Un fotbalist strălucitor”, a scris un utilizator pe X, fostul Twitter.

De eerste 30 minuten kijkt voor PSVers weg als een groot zwart gat. Als je dan naar lichtpuntjes voor de weg terug naar aarde moet zoeken, dan is het Dennis Man. Schitterende voetballer. — Reza Athar (@reza_athar)

Ce note a primit Dennis Man după Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1

Totodată, prestația avută de Man la Leverkusen a fost apreciată și de jurnaliștii olandezi. De exemplu, cei de la au scris despre el că a fost „unul dintre cei mai buni jucători din tabăra lui PSV”. Din acest motiv, românul a fost notat de către ei cu 6.7. În plus, în publicația el a primit chiar nota 7.5, alături de următoarele observații:

ADVERTISEMENT

„Cu o centrare rapidă, părea ca va fi creditat cu o pasă decisivă, dar coechipierul său era în offside. Românul însă a continuat și a mai creat o ocazie bună de gol pentru Perisic chiar înainte de pauză”.

Nu în ultimul rând, jurnaliștii de la l-au notat pe cu 7 pentru prestația sa din acest meci Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1 din etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League.