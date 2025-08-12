Sport

Dennis Man le-a dezvăluit olandezilor de ce a ales numărul 27 la PSV

Dennis Man, impresionat de ce a găsit la PSV. Internaționalul român a vorbit despre calitățile sale după transferul în Olanda.
Alex Bodnariu
12.08.2025 | 18:30
Dennis Man lea dezvaluit olandezilor de ce a ales numarul 27 la PSV
Dennis Man le-a dezvăluit olandezilor de ce a ales numărul 27 la PSV

Dennis Man, fostul jucător de la UTA, FCSB și Parma, este gata de o nouă provocare. Internaționalul român a semnat cu campioana Olandei, PSV, și și-a fixat deja primele obiective. Fotbalistul a explicat și de ce a ales numărul 27 pe tricou.

Dennis Man își continuă cariera în Olanda! Ce spune fotbalistul despre transferul la PSV

Om de bază în echipa națională, Dennis Man a decis că e momentul potrivit să înceapă o nouă aventură. Fotbalistul a avut probleme în Italia, în stagiunea precedentă, reușind să prindă tot mai puține minute la Parma, iar acum speră să facă o impresie mai bună în Eredivisie.

Transferul la PSV se anunță unul foarte interesant. Fotbalul olandez rămâne unul puternic, iar mulți jucători ajung în Premier League după unul sau două sezoane bune în Țările de Jos. Totuși, Dennis Man va trebui să își arate rapid valoarea pentru a deveni titular.

De ce a ales Dennis Man numărul 27 la PSV

Fotbalistul a acordat un prim interviu pentru site-ul oficial al campioanei Olandei, în care a vorbit despre calitățile sale și despre alegerea numărului 27. În plus, acesta a dat de înțeles că, în momentul în care a aflat de interesul celor de la PSV, nu a stat pe gânduri.

„Este un sentiment uimitor să fiu aici. Sincer, sunt foarte fericit și abia aștept să încep. Totul este frumos. De asemenea, îmi place foarte mult acest oraș. Este un club mare, fiecare jucător vrea să evolueze pentru un club mare ca PSV. Este un club care se luptă în fiecare an pentru trofee.

Atunci când agentul mi-a spus despre posibilitatea de a veni aici, am spus «Hai să mergem!». A fost o decizie ușoară. Cred că sunt un jucător rapid, cu un dribling bun și pot ajuta mult această echipă.

Am fost în România, după aceea am plecat în Italia și am jucat la Parma 5 ani, iar acum sunt aici. Vreau să joc în acest an, să câștig trofee și să lupt în fiecare meci pentru victorie. Am vorbit cu Peter Bosz despre club, despre ce își dorește de la mine. Am ales numărul 27 pentru că acum am 26 de ani și, în câteva săptămâni, voi împlini 27”, a declarat Dennis Man pentru site-ul clubului.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
