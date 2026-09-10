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Dennis Man, anunț crunt din Olanda. Ce se întâmplă cu românul de la PSV

Formația olandeză PSV Eindhoven modifică echipa de start pentru confruntarea din Liga Campionilor cu Șahtior Donețk. Ce se întâmplă cu Dennis Man?
Catalin Oprea
10.09.2026 | 12:49
Dennis Man anunt crunt din Olanda Ce se intampla cu romanul de la PSV
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Gruparea olandeză PSV Eindhoven debutează în noua fază a Ligii Campionilor într-o confruntare programată pe teren propriu împotriva celor de la Șahtior Donețk. Tehnicianul Peter Bosz este pregătit să opereze câteva modificări importante în formula de start față de ultimele partide din campionatul intern, schimbări care îl vizează și pe Dennis Man.

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Portarul Matej Kovar va fi titularizat între buturi, în timp ce linia defensivă va suferi modificări din cauza suspendării lui Mauro Júnior. Sergiño Dest va acoperi banda dreaptă a apărării, în timp ce Filip Kostic este anunțat titular în premieră pe partea stângă a defensivei batave.

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În zona centrală a apărării, Lutsharel Geertruida își păstrează postul după prestația bună din derby-ul câștigat cu Ajax, scor 3-1, meci în care fundașul central în vârstă de 26 de ani a reușit să marcheze. Lângă el va evolua Armando Obispo, jucător titular în primele 5 meciuri ale sezonului din Olanda.

Opțiunile antrenorului pentru linia de mijloc

La mijlocul terenului, Bosz pare înclinat să îl folosească pe Paul Wanner în locul lui Noah Fernandez, după impactul pozitiv pe care acesta l-a avut din postura de rezervă la derby-ul cu Ajax din ultima etapă de campionat. Linia de la centrul terenului va fi completată de Kodai Sano și Guus Til.

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Dennis Man lipsește din atacul campioanei Olandei

Atacantul român a lipsit din lotul echipei la ultimele 2 partide după picarea transferului la Lazio, însă clubul a anunțat că Man își dorește să continue la PSV, iar motivul absenței acestuia este existența unor probleme medicale resimțite de jucător. În linia ofensivă, tehnicianul olandez mizează pe formule deja consacrate. Experimentatul Ivan Perisic va juca pe banda dreaptă, Ruben van Bommel va juca în stânga, iar Ricardo Pepi va fi vârful de atac al campioanei.

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Așteptările sunt uriașe în tabăra gazdelor, mai ales după succesul obținut sâmbătă pe terenul celor de la Ajax Amsterdam. De cealaltă parte, Șahtior Donețk vine după o victorie cu 2-1 în deplasarea de la Karpaty Liov, ocupând poziția secundă în campionatul Ucrainei.

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