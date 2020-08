Dennis Man, mesaj pentru hateri: “Toată lumea vorbește urât de noi, ne ia la mișto!”. Tănase vorbește despre un transfer în străinătate

FCSB a câștigat cu 3-0 meciul cu Viitorul și urcă pe primul loc al clasamentului în Casa Pariurilor Liga 1. Formația lui Toni Petrea a reușit să se impună fără emoții în fața formației pregătite de Ruben De La Barrera.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii au arătat o formă fizică foarte bună, reușind să câștige al treilea joc într-o săptămână cu scorul de 3-0. Golurile au fost marcate de Florin Tănase, Mladen (autogol) și Ionuț Vînă, în final de meci.

După confruntare, jucătorii celor de la FCSB au fost mulțumiți de rezultat și de seria de victorii pe care au obținut-o în această săptămână. Dennis Man a avut un mesaj pentru cei care critică echipa:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dennis Man, mesaj pentru hateri: “Toată lumea vorbește urât de noi, ne ia la mișto!”

“Nu pot să spun că a fost un meci ușor. Am marcat rapid, este ceea ce ne-am propus. Trebuie să legăm victoriile și este bine că am reușit să învingem. Toată lumea ne ia la mișto, vorbește urât de noi, mă bucur că am putut să le răspundem pe teren.

Nu știu ce este în plus. Este schimbată atitudinea. Se și vede asta. Înscriem trei goluri pe meci, ne bucurăm că nu luăm gol. Trebuie să ne antrenăm mai bine decât am făcut-o până acum și trebuie să continuăm pe aceeași linie.

ADVERTISEMENT

“Fiecare jucător își dorește să joace la naționala mare. Cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt”

Încet încet ne cunoaștem mai bine. Sergiu este un jucător foarte bun. Ne ajută foarte mult, noi suntem alături de el. Cred că până acum am reușit. Încerc de la meci la meci să îmi ajut echipa, chiar dacă nu înscriu.

Fiecare jucător își dorește să joace la naționala mare. Cei care mă cunosc știu ce fel de om sunt. Voi merge la U-21 să dau totul. Vreau să iau fiecare meci, mi-ar plăcea ca FCSB să câștige fiecare meci și atunci vom crește”, a spus Man.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a vorbit despre transfer: “Am ales FCSB. Nu îmi pare rău”

Florin Tănase a vorbit după meci despre ofertele pe care le-a avut din străinătate spunând că se aștepta să plece mai repede, dar nu regretă că a rămas la FCSB și spune că mai are timp să joace afară:

“Sincer, mă aşteptam să prind un transfer în afară mai repede. Au şi fost înainte de momentul venirii mele aici nişte oferte, dar am ales FCSB. Nu-mi pare rău. Am timp să plec în străinătate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oricine e dezamăgit, îşi doreşte să ajungă la naţională, dar acestea au fost alegerile selecţionerului. Poate pe viitor o să fiu pe listă”, a spus Tănase.