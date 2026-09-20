Sport

Gică Hagi, îngrijorare cu Dennis Man! Ce a pățit internaționalul român la PSV

Un semn de îngrijorare pentru Gică Hagi! Dennis Man a fost din nou doar o rezervă neutilizată la PSV Eindhoven, în înfrângerea suferită de campioana Olandei în campionat împotriva lui FC Twente.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 19:01
Gica Hagi ingrijorare cu Dennis Man Ce a patit internationalul roman la PSV
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Dennis Man, rezervă neutilizată în FC Twente - PSV Eindhoven (3-2) // FOTO: hepta.ro
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Cu Dennis Man din nou doar pe banca de rezerve, PSV Eindhoven a pierdut pe terenul celor de la FC Twente, scor 2-3, după ce a condus cu 2-1. Meciul a făcut parte din runda cu numărul #7 în Eredivisie și a reprezentat a 5-a partidă consecutivă în toate competițiile în care internaționalul român nu bifează niciun minut pe teren pentru „fermieri”, un detaliu îngrijorător pentru selecționerul Gigă Hagi înaintea duelurilor din Liga Națiunilor.

Dennis Man, o lună de absență de pe teren înaintea meciurilor din Liga Națiunilor!

Ultimul meci pe care fotbalistul în vârstă de 28 de ani l-a disputat în tricoul lui PSV în acest sezon a avut loc pe 23 august. Atunci, Man a jucat în ultimele 14 minute ale duelului de pe teren propriu cu Groningen din Eredivisie, încheiat cu scorul de 5-1 în favoarea trupei lui Peter Bosz. Din acel moment însă, fostul fotbalist de la FCSB și Parma nu a mai evoluat niciun minut pentru campioana Olandei, indiferent de competiție.

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Duelurile cu Utrecht și Ajax din campionat le-a ratat din cauza unor probleme medicale, iar ulterior a revenit în lot, dar a rămas doar o rezervă neutilizată la următoarele trei partide, inclusiv cea de astăzi. Ba mai mult, un alt lucru îngrijorător pentru selecționerul Gigă Hagi este că Dennis Man nu a avut nicio contribuție de gol până acum în actuala stagiune. În plus, acesta a strâns, în total, doar 98 de minute pe teren.

Dennis Man și PSV au pierdut primul loc în Eredivisie!

În urma rezultatului înregistrat duminică, Dennis Man și PSV Eindhoven au rămas la borna cu numărul 16 și au coborât pe locul 3 în Eredivisie. Noul lider al clasamentului este AZ Alkmaar, care a câștigat la limită cu Telstar (1-0) și a ajuns la 19 puncte, cu două lungimi în plus față de Feyenoord, echipa care completează podiumul.

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De cealaltă parte, FC Twente a urcat pe poziția a 4-a, fiind în acest moment la egalitate de puncte cu formația lui Peter Bosz, însă campioana en-titre are în momentul de față un golaveraj superior.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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