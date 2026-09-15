ADVERTISEMENT

Dennis Man nu trece prin cele mai bune momente ale carierei la PSV Eindhoven. Internaționalul român a suferit o accidentare la finalul lunii august și nu a făcut parte din lot mai multe meciuri, sau a fost rezervă neutilizată.

Dennis Man a ajuns rezervă la PSV, iar Giovanni Becali știe care este adevăratul motiv

„A reluat pregătirea cu echipa și există șanse să fie în lot pentru acest meci. În orice caz, este aproape de revenire. Dacă poate intra în joc ca rezervă, îl includ. Dacă nu e încă posibil, nu îl includ”, declara antrenorul Peter Bosz, înaintea meciului dintre PSV și Șahtior Donețk.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la GIOVANNI SHOW, că fotbalistul român ar avea o accidentare la spate. „Îmi pare rău de Dennis, care nu s-a înțeles să plece în Italia în ultimul moment. Aici, ori a fost accidentat, ori am auzit că are ceva la spate, de la tatăl său. Probabil, sper să se recupereze până la meciul echipei naționale”, a explicat cunoscutul agent de jucători.

Dennis Man nu a fost aproape doar de Lazio ci și de Wolverhampton. Formația din Championship ar fi obținut acordul jucătorului și al celor de la PSV pentru un împrumut pe un an, însă nu s-au înțeles la o sumă definitivă pentru un transfer, conform presei din Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

Dennis Man are mari probleme în acest sezon și nu reușește să se impună în echipa de start a PSV

. Astfel, statutul de titular la PSV nu a fost pierdut fără motiv. Cu toate că sezonul trecut Dennis Man a reușit multe goluri importante pentru PSV, chiar și în UEFA Champions League, românul nu mai convinge pe nimeni la PSV.

ADVERTISEMENT

În medie, în acest sezon . Fără niciun gol sau pasă decisivă, Man a înregistrat o medie de 1,3 șuturi și are o medie de 0,7 driblinguri reușite per partidă. Stă la fel de rău la capitolul dueluri câștigate, 25%.

ADVERTISEMENT