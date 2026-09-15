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Adevăratul motiv pentru care Dennis Man a ajuns rezervă la PSV! Giovanni Becali a luat legătura cu tatăl fotbalistului

Dennis Man nu se regăsește în această perioadă la PSV Eindhoven, după ce a ratat pe ultima sută de metri un transfer la Lazio Roma. Giovanni Becali știe care este motivul adevărat pentru această situație nedorită.
Flaviu Popa
15.09.2026 | 07:06
Adevaratul motiv pentru care Dennis Man a ajuns rezerva la PSV Giovanni Becali a luat legatura cu tatal fotbalistului
EXCLUSIV FANATIK
Dennis Man - Giovanni Becali
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Dennis Man nu trece prin cele mai bune momente ale carierei la PSV Eindhoven. Internaționalul român a suferit o accidentare la finalul lunii august și nu a făcut parte din lot mai multe meciuri, sau a fost rezervă neutilizată.

Dennis Man a ajuns rezervă la PSV, iar Giovanni Becali știe care este adevăratul motiv

„A reluat pregătirea cu echipa și există șanse să fie în lot pentru acest meci. În orice caz, este aproape de revenire. Dacă poate intra în joc ca rezervă, îl includ. Dacă nu e încă posibil, nu îl includ”, declara antrenorul Peter Bosz, înaintea meciului dintre PSV și Șahtior Donețk.

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Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la GIOVANNI SHOW, că fotbalistul român ar avea o accidentare la spate. „Îmi pare rău de Dennis, care nu s-a înțeles să plece în Italia în ultimul moment. Aici, ori a fost accidentat, ori am auzit că are ceva la spate, de la tatăl său. Probabil, sper să se recupereze până la meciul echipei naționale”, a explicat cunoscutul agent de jucători.

Dennis Man nu a fost aproape doar de Lazio ci și de Wolverhampton. Formația din Championship ar fi obținut acordul jucătorului și al celor de la PSV pentru un împrumut pe un an, însă nu s-au înțeles la o sumă definitivă pentru un transfer, conform presei din Marea Britanie.

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Dennis Man are mari probleme în acest sezon și nu reușește să se impună în echipa de start a PSV

Fotbalistul stă destul de rău și la capitolul realizări în acest sezon. Astfel, statutul de titular la PSV nu a fost pierdut fără motiv. Cu toate că sezonul trecut Dennis Man a reușit multe goluri importante pentru PSV, chiar și în UEFA Champions League, românul nu mai convinge pe nimeni la PSV.

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În medie, în acest sezon Dennis Man a strâns 18 minute pe meci și nu a fost titular în nicio partidă. Fără niciun gol sau pasă decisivă, Man a înregistrat o medie de 1,3 șuturi și are o medie de 0,7 driblinguri reușite per partidă. Stă la fel de rău la capitolul dueluri câștigate, 25%.

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Adevăratul motiv pentru care Dennis Man a ajuns rezervă la PSV!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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