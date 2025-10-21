Dennis ”Man of the match” în PSV – Napoli 6-2! Presa olandeză, în delir după ”dubla” reușită de român

ADVERTISEMENT

Revenit la forma care l-a consacrat, Dennis Man a făcut un joc extraordinar în partida PSV – Napoli 6-2. Presa olandeză a acordat spații largi acestui succes fantastic, iar atacantul român a fost în prim-plan.

Dennis Man, desemnat omul meciului în PSV – Napoli 6-2

Dennis Man a avut o prestație extraordinară la întâlnirea PSV – Napoli 6-2, din etapa a 3-a a grupei unice din Champions League. Internaționalul român a marcat două goluri și a avut o contribuție decisivă la succesul formației olandeze.

Atacantul lui PSV Eindhoven a fost folosit de antrenorul Peter Bosz toate minutele în banda dreaptă și a fost ales cel mai bun jucător al întâlnirii. Imediat după încheierea jocului, Man a postat pe contul de Instagram o imagine cu trofeul primit.

Ce a scris presa olandeză despre Dennis Man după golurile din PSV – Napoli 6-2

Sub titlul ”PSV s-a dezlănțuit și i-a dat o lecție de fotbal campioanei Italiei”, cotidianul De Telegraaf a salutat victoria fantastică obținută de Eindhoven în duelul cu Napoli și a scris la superlativ de Dennis Man.

”După ce a ratat o ocazie în startul meciului și a dat o centrare bună la golul anulat lui Saibari, Dennis Man a ieșit la rampă în repriza a doua. A marcat golul de 3-1 după o fază excelent construită de Veerman și Mauro Junior.

Românul nu avea să se oprească aici și cu un șut fantastic a ridicat scorul la 4-1. A avut ocazia apoi să realizeze hattrick-ul, dar a irosit o ocazie importantă”, a notat sursa citată.

Cum au descris olandezii golurile marcate de Man

”Senzație la Eindhoven: PSV, o echipă solidă, învinge campioana Italiei”, este titlul dat de publicația Algemeen Dagblad, care a continuat: ”PSV și-a asigurat prima victorie a sezonului în Champions League cu o prestație solidă. Echipa lui Peter Bosz a marcat o mulțime de goluri împotriva campioanei Italiei. Sărbătoarea fotbalistică s-a încheiat cu 6-2”.

În cronica de meci, sursa citată a descris astfel . ”Gol superb! Mauro Jr. a slalomat prin careu și a ajuns la linia de fund. Mijlocașul a trimis apoi mingea înapoi în fața porții, lăsându-l pe Man la o singură atingere de gol. Mingea s-a rostogolit fără efort din piciorul său și a intrat în poartă la colțul lung”, au notat jurnaliștii olandezi la golul de 3-1.

”Uau! Ce șut de la Man! Românul a declanșat o rachetă de la aproximativ 18 metri. Nu chiar în colț, dar Milinkovic-Savic a rămas blocat pe linia porții. A auzit doar mingea”, a fost descrierea de la reușita de 4-1.

Pe ce loc se află PSV în grupa de Champions League după ”dubla” lui Man

, este prima reușită de PSV Eindhoven în gaza grupei unice din Champions League. Vicecampioana Olandei a acumulat 4 puncte în trei etape și se află pe locul 11 în clasament.

Ce urmează pentru PSV Eindhoven în Champions League

Obiectivul formației lui Dennis Man este calificarea în fazele eliminatorii ale Champions League, însă o clasare între primele 8, care ar duce direct în optimile de finală, ar fi o performanță cu adevărat uriașă.

Pentru PSV Eindhoven urmează încă trei partide în acest în cea mai tare competiție la nivel de cluburi și încă două la începutul lui 2026. Programul acestora este următorul: