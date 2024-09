Dennis Man, omul meciului Kosovo – România 0-3, despre impactul lui Mircea Lucescu: „Cât e în vestiar trebuie să-l respecți și să fii atent”

Dennis Man și-a confirmat statutul de cel mai în formă internațional și Starul de la Parma l-a elogiat pe noul selecționer.

Dennis Man, MVP-ul din Kosovo – România, laude pentru Mircea Lucescu: „Fiecare dintre noi are un mare respect pentru el”

Dennis Man (26 de ani) a fost cel mai bun de pe teren în Kosovo – România 0-3. și a obținut un penalty în prima etapă din noua ediție de UEFA Nations League. A fost a 7-a reușit sub tricolor pentru extrema dreaptă a Parmei.

„Sunt bine, fericit, mă bucur că am reuşit să câştigăm astăzi. Ce pot spune mai mult? Trebuie să ne pregătim pentru al doilea meci.

Nu cred că a fost mai dificil decât data trecută, pentru că atunci nu prea reuşeam să jucăm fotbal. Ne aducem aminte că era mai multă apă. Dar ştiam că vom întâlni o echipă agresivă, care joacă cu publicul de partea lor.

Ştiam ce avem de făcut. Chiar dacă nu am avut foarte mult timp de pregătit, nea Mircea ne-a ajutat mult şi cred că astăzi am făcut o partidă bună. De schimbat nu cred că a apucat să schimbe prea mult, dar am mai spus, experienţa dânsului… doar atât, când este în vestiar trebuie să ai respect şi să fii atent. Cred că fiecare dintre noi are un respect mare faţă de el şi suntem fericiţi”, a declarat Dennis Man, după Kosovo – România 0-3, la

Următorul meci al României din Liga C – Grupa 2 a UEFA Nations League e programat luni, 9 septembrie, de la ora 21:45. „Va fi greu, am început bine, cu dreptul. Asta ne-am propus. Veneam de la Campionatul European, am trecut printr-un moment bun ca echipă şi azi cred că am câştigat pe merit”, a adăugat fotbalistul Parmei.

„E frustrant când pierzi acasă cu 0-3”

Dennis Man a comentat și incidentele care au avut loc la Priștina. dar și pe teren, având în vedere că gazdele au terminat partida în inferioritate numerică.

„(n.r. – Incidente pe final…) E frustrant când pierzi acasă cu 0-3 e normal să fie frustrare, dar important este ca noi să ne vedem de treaba noastră.

(n.r. – Te-ai accidentat?) Sunt bine, am primit o lovitură, dar sunt bine”, a încheiat atacantul în vârstă de 26 de ani.