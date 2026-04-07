Dennis Man, „party animal?” Nebunie la petrecerea de titlu a lui PSV: antrenorul a aprins un trabuc: „N-am mai văzut așa ceva în viața mea”. Video

Dennis Man a ales să plece în vara trecută de la Parma și a semnat cu PSV Eindhoven. S-a dovedit o alegere excelentă pentru extrema dreaptă în vârstă de 27 de ani, care a reușit să-și treacă în palmares primul său titlu de campion. Iar petrecerea a fost una de pomină.

Dennis Man, prezent la petrecerea de titlu a lui PSV

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Eredivisie, PSV Eindhoven . Victoria de pe teren propriu cu FC Utrecht, scor 4-3, coroborată cu remiza celor de la Feyenoord din partida cu FC Volendam, scor 0-0, a stabilit campioana în Olanda.

La două zile după ce au scăpat de orice emoții, jucătorii de la PSV, printre care și Dennis Man, au primit medaliile de campioni și trofeul chiar pe Philips Stadion, în fața a zeci de mii de suporteri aflați în delir după un nou succes reușit de favoriți.

Conform publicației , după sărbătoarea din stadion, petrecerea s-a mutat pe străzile orașului Eindhoven. Conducerea clubului a pus la punct o paradă impresionantă, jucătorii prezentându-le fanilor trofeul dintr-un autocar descoperit. Apoi s-a ajuns în centru, la Primărie, unde sărbătoarea a continuat.

De PSV-spelers zijn aangekomen bij het Eindhovense Stadhuisplein. Nu moeten ze met een wankele keukentrap de platte kar af. Het spannendste deel van de rondrit. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns)

Sommige PSV'ers hebben het zo goed naar hun zin op de platte kar, dat ze minuten na aankomst nog staan te dansen en hossen op de kar. Ze hebben wellicht een beetje verlatingsangst. Je weet als speler nooit wanneer je er weer op zult staan. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns)

What a view 🥹 — ESPN NL (@ESPNnl)

Het Stadhuisplein gaat los 2️⃣7️⃣🏆 — ESPN NL (@ESPNnl)

Cum s-a distrat Dennis Man la petrecerea de titlu

De la petrecere nu putea lipsi Dennis Man, unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la PSV Eindhoven în acest sezon. Internaționalul român a purtat o pereche de ochelari de soare, s-a distrat de minune alături de coechipierii săi și chiar a dat un scurt interviu în autocarul care îi plimba pe fotbaliști prin oraș.

”E absolut uimitor. Complet fantastic. În viața mea n-am mai văzut așa ceva. E primul meu campionat câștigat. Sunt atât de fericit să fiu parte a acestei familii. Trebuie să câștigăm titlul și anul viitor. Sunt atât de mulți oameni veniți, ne bucurăm foarte mult că am câștigat acest trofeu.

Este atât de important pentru oraș. Dacă sunt un ‘party animal’? Nu, nu chiar. Sunt un tip liniștit. Dar acum trebuie să sărbătorim. Să lungim petrecerea până noaptea târziu”, a declarat Man, conform .

Una dintre cele mai tari imagini de la petrecea de titlu a celor de la PSV l-a avut în prim-plan pe antrenorul Peter Bosz. Acesta a fost fotografiat în timp ce savura un trabuc, la fel cum o făcea și Carlo Ancelotti după câte un succes cu Real Madrid.

Ce notă a primit Dennis Man la primul sezon cu PSV

Achiziționat în vară de la Parma în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, Dennis Man a avut evoluții apreciate la PSV Eindhoven și a fost considerat .

Cu 6 goluri marcate și 6 pase decisive în cele 23 de meciuri jucate în Eredivisie, extrema dreaptă a primit nota 7 pentru evoluțiile sale. Cei mai buni fotbaliști ai campioanei Olandei au fost considerați Joey Veerman și Ismael Saibari, ambii notați cu 8,5.

Internaționalul român este o adevărată vedetă pe Philips Stadion, fiind al doilea cel mai bine plătit jucător al echipei. El are un salariu anual de 1.880.000 de euro, la fel ca și Alassane Plea, singurul cu un venit superior fiind Sergino Dest, care câștigă 2.500.000 de euro.