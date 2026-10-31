Dennis Man, persona non-grata la PSV! Românul nu mai prinde deloc echipa, iar coechipierii lui au dat recital

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PSV Eindhoven, , a câștigat zdrobitor împotriva lui Willem II, pe Philips Stadion, în etapa 11 din Eredivisie, 7-0. Gazdele rămân în lupta pentru prima poziție în campionatul olandez.

PSV a dat recital fără Dennis Man

Partida de la Eindhoven a început cu o favorită categorică: PSV. Gazdele și-au respectat statutul și și-au arătat intențiile ofensive încă din primele minute ale partidei. Prima reușită a elevilor lui Peter Bosz a venit în minutul 20. Atunci, Mauro Junior a interceptat un balon deviat de defensiva lui Willem II. Mijlocașul brazilian a șutat, pe jos, spre colțul stâng al porții lui Delanghe și a deschis scorul.

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Campioana Olandei a continuat să pună presiune la poarta oaspeților și a mărit avantajul chiar înainte de pauză. Armando Obispo i-a pasat lui Guus Til. Fotbalistul lui PSV a controlat fără probleme balonul în careu, a șutat spre colțul stâng al porții și a dus scorul la 2-0. Repriza senzațională făcută de trupa din Eindhoven l-a convins pe Peter Bosz să nu facă nicio schimbare la pauză.

Revenită pe teren aceeași garnitură, nu s-a mulțumit cu avantajul din acel moment. PSV a continuat să atace, iar, în minutul 50, batavii au marcat pentru a treia oară. Sven Mijnans a înscris dintr-o pasă a lui Serginio Dest. Trei minute mai târziu, Ruben van Bommel a majorat avantajul la plus 4. Astfel, Peter Bosz a luat decizia de a face schimbări, însă Dennis Man nu s-a aflat printre cei numiți de tehnician să intre pe teren.

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Ricardo Pepi a marcat al cincilea gol al lui PSV, în minutul 73. Atunci, americanul a preluat o centrare în careu și l-a învins pe Delanghe. Peste numai 4 minute, defensiva lui Willem II a cedat, din nou, în fața lui Kodai Sano. Dennis Man a sperat până la final să fie introdus în teren, dar, nici în minutul 87, la ultima schimbare, Peter Bosz nu l-a ales. Tehnicianul l-a băgat în teren pe Cornecion, care a marcat golul cu numărul 7. Așadar, scor final 7-0 pentru PSV Eindhoven. În urma rezultatului, PSV s-a apropiat la 2 puncte față de liderul campionatului Feyenoord. Următorul duel pentru elevii lui Peter Bosz este pe 4 noiembrie, împotriva lui Club Brugge, în etapa cu numărul 4 din faza principală a Ligii Campionilor.

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Dennis Man, personaj secundar la PSV

Dennis Man a fost rezervă neutilizată în victoria categorică a lui PSV. Deși a jucat în 7 meciuri din acest sezon, românul nu a contribuit la niciun gol al olandezilor. Lipsa de performanțe l-au transformat într-o opțiune secundară pentru Peter Bosz. , iar în două dintre acestea a fost introdus la pauză. Extrema sosită de la Parma a jucat numai 159 de minute în toate competițiile. Asta înseamnă că Dennis Man a fost utilizat, în medie, 22 de minute per partidă jucată.

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