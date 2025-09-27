Dennis Man, realizare de 3 puncte la PSV! Românul a devenit erou la doar două minute după ce a intrat pe teren. Video

PSV s-a deplasat pe terenul celor de la Excelsior, iar Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă în Jucătorul român a fost trimis pe teren în minutul 70, iar la doar două minute de la intrarea sa pe gazon a reușit să fie decisiv. PSV s-a impus cu 2-1, iar faza creată de Dennis Man s-a dovedit a fi decisivă.

Dennis Man, decisiv pentru PSV în meciul cu Excelsior

O pasă lungă, peste apărarea adversă, l-a găsit pe Man, iar acesta a făcut o preluare excelentă și a rămas singur cu portarul. Atacantul a preferat să fie altruist și i-a pasat lui Saibari, care a înscris cu poarta goală (VEZI VIDEO . În momentul golului, se aflau la egalitate în meciul din deplasare, cu Excelsior, iar „intervenția” lui Man a fost cu atât mai importantă cu cât a deblocat tabela.

De altfel, jucătorul român a avut și o șansa mare de a marca. În ultimele secunde ale partidei, Man a ajuns la o centrare a lui Saibari și a lovit cu capul, însă execuția sa a fost pe centrul porții și nu i-a pus probleme mari goalkeeperului advers. PSV a urcat pe locul 2 în clasament, cu 16 puncte, la egalitate cu Feyenoord, care are un meci în minus.

Ce spunea Peter Bosz despre Dennis Man

Pentru cei de la PSV urmează meciul din Champions League, cu Bayer Leverkusen, în Germania. Olandezii au început dezastruos campania din Liga Campionilor, cu un eșec usturător, 1-3, acasă, contra celor de la Union Saint-Gilliose.

Înaintea partidei cu Excelsior, Peter Bosz, antrenor cu vastă experiență, a vorbit despre situația lui Dennis Man. „Jucătorii au mereu nevoie de timp pentru a se adapta la un club nou. Asta e experiența mea. Când vii din Italia (n.r. – ca Man), cu un anumit mod de a te antrena și de a juca fotbal, ai nevoie de timp pentru a te adapta”, a declarat Peter Bosz, citat de studio040.nl.