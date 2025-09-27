Sport

Dennis Man, realizare de 3 puncte la PSV! Românul a devenit erou la doar două minute după ce a intrat pe teren. Video

Dennis Man, internaționalul român transferat în vară de PSV, a reușit să aibă prima contribuție la un gol în tricoul olandezilor în meciul cu Excelsior, scor 2-1, în etapa a 7-a din Eredivisie.
Mihai Alecu
27.09.2025 | 22:46
Dennis Man realizare de 3 puncte la PSV Romanul a devenit erou la doar doua minute dupa ce a intrat pe teren Video
breaking news
Dennis Man, pasă de gol pentru PSV în meciul cu Excelsior

PSV s-a deplasat pe terenul celor de la Excelsior, iar Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă în trupa lui Peter Bosz. Jucătorul român a fost trimis pe teren în minutul 70, iar la doar două minute de la intrarea sa pe gazon a reușit să fie decisiv. PSV s-a impus cu 2-1, iar faza creată de Dennis Man s-a dovedit a fi decisivă.

ADVERTISEMENT

Dennis Man, decisiv pentru PSV în meciul cu Excelsior

O pasă lungă, peste apărarea adversă, l-a găsit pe Man, iar acesta a făcut o preluare excelentă și a rămas singur cu portarul. Atacantul a preferat să fie altruist și i-a pasat lui Saibari, care a înscris cu poarta goală (VEZI VIDEO AICI). În momentul golului, cei de la PSV se aflau la egalitate în meciul din deplasare, cu Excelsior, iar „intervenția” lui Man a fost cu atât mai importantă cu cât a deblocat tabela.

De altfel, jucătorul român a avut și o șansa mare de a marca. În ultimele secunde ale partidei, Man a ajuns la o centrare a lui Saibari și a lovit cu capul, însă execuția sa a fost pe centrul porții și nu i-a pus probleme mari goalkeeperului advers. PSV a urcat pe locul 2 în clasament, cu 16 puncte, la egalitate cu Feyenoord, care are un meci în minus.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Peter Bosz despre Dennis Man

Pentru cei de la PSV urmează meciul din Champions League, cu Bayer Leverkusen, în Germania. Olandezii au început dezastruos campania din Liga Campionilor, cu un eșec usturător, 1-3, acasă, contra celor de la Union Saint-Gilliose.

Înaintea partidei cu Excelsior, Peter Bosz, antrenor cu vastă experiență, a vorbit despre situația lui Dennis Man. „Jucătorii au mereu nevoie de timp pentru a se adapta la un club nou. Asta e experiența mea. Când vii din Italia (n.r. – ca Man), cu un anumit mod de a te antrena și de a juca fotbal, ai nevoie de timp pentru a te adapta”, a declarat Peter Bosz, citat de studio040.nl.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Eric Bicfalvi și-a găsit echipă la două luni după despărțirea de Oțelul. „Vikingul”...
Fanatik
Eric Bicfalvi și-a găsit echipă la două luni după despărțirea de Oțelul. „Vikingul” s-a întors în Rusia!
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Petrolul – Rapid 0-1. Victorie chinuită a giuleștenilor. Cum...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 11. Petrolul – Rapid 0-1. Victorie chinuită a giuleștenilor. Cum arată clasamentul
FCSB, în război cu FRF după tragerea la sorți din Cupa României Betano:...
Fanatik
FCSB, în război cu FRF după tragerea la sorți din Cupa României Betano: „E un haos total! Sper să nu fie Cojocaru”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!