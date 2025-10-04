Sport

Dennis Man, primul gol pentru PSV! Românul își continuă momentul foarte bun: cum a marcat contra lui Zwolle. Video

Dennis Man a spart gheața pentru PSV și a reușit să marcheze primul său gol pentru gigantul olandez. Cum a înscris internaționalul român chiar înainte de acțiunea echipei naționale
Ciprian Păvăleanu
04.10.2025 | 21:55
Dennis Man primul gol pentru PSV Romanul isi continua momentul foarte bun cum a marcat contra lui Zwolle Video
Dennis Man a înscris primul său gol pentru PSV Eindhoven. Foto: Hepta.ro

PSV a întâlnit Zwolle în ultima etapă dinaintea pauzei internaționale, iar Dennis Man a reușit să alunge ghinionul. După 5 partide în care reușise doar o pasă de gol, atacantul dreapta a înscris pentru campioana Olandei.

Dennis Man a spart gheața în Eredivisie! Cum a marcat

Dennis Man a fost aspru criticat pentru primele sale evoluții pentru PSV, însă antrenorul olandezilor a declarat că are răbdare cu el, deoarece știe din experiența sa că va dura un pic până se va adapta la fotbalul olandez, după mulți ani la Parma.

Internaționalul român i-a răsplătit răbdarea lui Peter Bosz și a reușit să înscrie primul său gol în tricoul formației din Eindhoven. Într-un presing total, campioana Olandei a reușit să intercepteze o pasă a portarului lui Zwolle, iar Dennis Man a primit o pasă ce l-a lăsat complet singur în partea dreaptă.

Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la naționala României a avut timp destul să-și așeze mingea pe stângul și să îl execute pe portar oriunde și-a dorit, iar de această dată a ales să plaseze mingea la colțul scurt.

Știre în curs de actualizare…

