Dennis Man, primul gol pentru PSV! Românul își continuă momentul foarte bun: cum a marcat contra lui Zwolle. Video

PSV a întâlnit Zwolle în ultima etapă dinaintea pauzei internaționale, iar Dennis Man a reușit să alunge ghinionul. După atacantul dreapta a înscris pentru campioana Olandei.

Dennis Man a spart gheața în Eredivisie! Cum a marcat

Dennis Man a fost aspru criticat pentru primele sale evoluții pentru PSV, însă după mulți ani la Parma.

Internaționalul român i-a răsplătit răbdarea lui Peter Bosz și a reușit să înscrie primul său gol în tricoul formației din Eindhoven. Într-un presing total, campioana Olandei a reușit să intercepteze o pasă a portarului lui Zwolle, iar Dennis Man a primit o pasă ce l-a lăsat complet singur în partea dreaptă.

Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la naționala României a avut timp destul să-și așeze mingea pe stângul și să îl execute pe portar oriunde și-a dorit, iar de această dată a ales să plaseze mingea la colțul scurt.

🚨 Dennis Man has given double lead to PSV Eredivisie | 🇳🇱 PEC Zwolle 0-2 PSV — Goals Xtra (@GoalsXtra)

