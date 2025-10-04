Dennis Man, primul gol pentru PSV! Românul își continuă momentul foarte bun: cum a marcat contra lui Zwolle. Video

PSV a întâlnit Zwolle în ultima etapă dinaintea pauzei internaționale, iar Dennis Man a reușit să alunge ghinionul. După 5 partide în care reușise doar o pasă de gol, atacantul dreapta a înscris pentru campioana Olandei.
Dennis Man a fost aspru criticat pentru primele sale evoluții pentru PSV, însă antrenorul olandezilor a declarat că are răbdare cu el, deoarece știe din experiența sa că va dura un pic până se va adapta la fotbalul olandez, după mulți ani la Parma.
Internaționalul român i-a răsplătit răbdarea lui Peter Bosz și a reușit să înscrie primul său gol în tricoul formației din Eindhoven. Într-un presing total, campioana Olandei a reușit să intercepteze o pasă a portarului lui Zwolle, iar Dennis Man a primit o pasă ce l-a lăsat complet singur în partea dreaptă.
Fotbalistul convocat de Mircea Lucescu la naționala României a avut timp destul să-și așeze mingea pe stângul și să îl execute pe portar oriunde și-a dorit, iar de această dată a ales să plaseze mingea la colțul scurt.
Știre în curs de actualizare…