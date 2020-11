Atacantul formației FCSB, Dennis Man, este protagonistul unui clip promoțional realizat de producătorul american de echipamente sportive, Nike. Vârful roș-albaștrilor a povestit că la 12 ani a susținut probe de joc la Manchester City.

Dennis Man are o colaborare cu Nike și folosește ghete fabricate de producătorul american. De asemenea, și clubul FCSB are parte de echipamente produse de aceeași companie.

În același spotul promoțional, atacantul naționalei de tineret a vorbit și despre fotbalul jucat în pandemie și a mărturisit că este nerăbdător să se poată bucura din nou de prezența fanilor pe stadioane.

Dennis Man, discurs motivațional în reclama Nike: „Nimic nu ne poate opri”

Considerat de mulți oameni de fotbal, dar mai ales de suporterii FCSB-ului drept viitorul mare transfer al clubului patronat de Gigi Becali, Dennis Man își pregătește ajungerea în fotbalul mare prin implicarea în acțiuni de marketing asemănătoare cu cele ale superstarurilor Europei.

Atacantul transferat de FCSB de la UTA în 2016 este protagonistul celui mai nou spot de promovare al companiei Nike și a avut ocazia să susțină în clip un discurs motivațional. Pe parcursul reclamei care durează un minut, Man vorbește și despre încercările la care a fost supus pe parcursul carierei.

„Talentul este un dar. În plus, mai ai nevoie și de multă muncă. Când aveam 12 ani, am dat probe pentru Manchester City. Părea un vis devenit realitate. Dar visul a durat puțin, nu am reușit să fiu selectat. A fost o lovitură grea, una care te pune la pământ. Dar am reușit să mă ridic. Am muncit mult în fiecare zi și a meritat tot efortul.

Cu ajutorul clubului, antrenorilor și al colegilor de echipă, pot spune că am ajuns un jucător de fotbal profesionist. Înscriam, pasam, câștigam. Până când a apărut o nouă lovitură. În doar câteva luni, lumea s-a schimbat. Dar mingea nu se poate opri din mișcare și nici noi.

Știm că ne vom ridica cu mai multă forță ca oricând, ne vom întoarce la sport, vom fi pregătiți și vom sărbători cu mulțimea din nou. Pentru că nimic nu ne poate opri”, a fost discursul lui Man din spotul filmat pentru Nike.

Ce se întâmpla la Manchester City în urmă cu 10 ani, atunci când Dennis Man a fost chemat în probe

Printre altele, fotbalistul originar din comuna arădeană Vladimirescu a menționat în discursul său faptul că la vârsta de 12 ani a susținut probe de joc la Manchester City, în prezent una dintre cele mai importante echipe de pe continent și un adevărat colos financiar.

În urmă cu 10 ani, atunci când Man era chemat în Anglia să dea probe de joc la City, managerul primei echipe a „cetățenilor” era italianul Roberto Mancini. Clubul de pe Etihad termina sezonul 2010-2011 pe locul 3 în Premier League și era eliminat în 16-imile UCL de actuala echipă a lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. În play-off-ul UCL, Manchester City o lăsa acasă pe Poli Timișoara, după 3-0 la general.

City reușea, totuși, să câștige trofeul FA Cup la finalul acelui sezon, iar golgheterul echipei era Carlos Tevez, cu 23 de goluri în toate competițiile. Pentru englezi, evoluau jucători precum Vincent Kompany, Emmanuel Adebayor, Edin Dzeko, David Silva, Yaya Toure, Mario Balotelli sau Jerome Boateng.