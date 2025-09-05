Dennis Man, resemnat după România – Canada 0-3: „Capul în pământ! Am tratat serios meciul”

Deși speranțele erau ridicate înaintea partidei, România a suferit o înfrângere severă în fața Canadei, pierzând la un scor de neprezentare. Dennis Man s-a aflat pe teren preț de 74 de minute, iar noul jucător de la PSV a oferit primele declarații după eșec.

Dennis Man, resemnat după România – Canada 0-3: „Capul în pământ”

. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

La scurt timp fluierul final, Dennis Man s-a arătat extrem de dezamăgit de eșecul în fața Canadei. Noul star de la PSV susține că atât el, cât și colegii lui vor pune capul în pământ și vor urmări să se revanșeze în meciul cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale.

„Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.

„Mergem în Cipru să luăm cele 3 puncte”

Am tratat în serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.

Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit. Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, conform .

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu nu au timp să „își lingă rănile”. Pentru România urmează duelul în fața lui Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, care este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. , „Il Luce” îl are la dispoziție doar pe Denis Drăguș în centrul atacului.