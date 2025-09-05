Sport

Dennis Man, resemnat după România – Canada 0-3: „Capul în pământ! Am tratat serios meciul”

Dennis Man a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis starul de la PSV după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
Iulian Stoica
05.09.2025 | 23:39
Dennis Man resemnat dupa Romania Canada 03 Capul in pamant Am tratat serios meciul
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, declarații după România - Canada 0-3. Sursă foto: sportpictures

Deși speranțele erau ridicate înaintea partidei, România a suferit o înfrângere severă în fața Canadei, pierzând la un scor de neprezentare. Dennis Man s-a aflat pe teren preț de 74 de minute, iar noul jucător de la PSV a oferit primele declarații după eșec.

ADVERTISEMENT

Dennis Man, resemnat după România – Canada 0-3: „Capul în pământ”

România a cedat pe teren propriu în fața Canadei, scor 0-3. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

La scurt timp fluierul final, Dennis Man s-a arătat extrem de dezamăgit de eșecul în fața Canadei. Noul star de la PSV susține că atât el, cât și colegii lui vor pune capul în pământ și vor urmări să se revanșeze în meciul cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale.

ADVERTISEMENT

„Un meci dificil. Ne-am dorit să câștigăm, din păcate nu s-a putut. Nu avem ce să facem, capul în pământ, ne așteaptă meciuri mult mai importante.

„Mergem în Cipru să luăm cele 3 puncte”

Am tratat în serios meciul din această seară, din păcate au fost mai buni. Nu avem ce să facem, trebuie să pregătim foarte bine meciul cu Cipru. Mergem să luăm cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Am vrut să le punem probleme, dar sunt o echipă puternică, cu jucători valoroși. În această seară nu am reușit. Eu sunt din ce în ce mai bine, mă pregătesc bine. Cred că sunt pe drumul cel bun”, a spus Dennis Man, conform AntenaSport.

ADVERTISEMENT
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa...
Digisport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu nu au timp să „își lingă rănile”. Pentru România urmează duelul în fața lui Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, care este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Cum Louis Munteanu s-a accidentat înaintea meciului cu Canada, „Il Luce” îl are la dispoziție doar pe Denis Drăguș în centrul atacului.

Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă Ucraina...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Acum se joacă Ucraina – Franța și alte 9 meciuri
Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB în România –...
Fanatik
Mircea Lucescu nu a titularizat niciun jucător de la FCSB în România – Canada 0-3. Când au intrat Tănase, Popescu și Miculescu
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Lucescu a cedat nervos la 3-0 pentru Canada! Reacția selecționerului imediat după...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a cedat nervos la 3-0 pentru Canada! Reacția selecționerului imediat după gol
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!