PSV, înfrângere șocantă cu Dennis Man titular! Olandezii l-au desființat pe fotbalistul român: „Invizibil”

Dennis Man a rezistat doar o repriză în PSV - Telstar. Ce notă a primit internaționalul român după al doilea meci în campionatul olandez.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 23:43
Dennis Man, înlocuit din nou la pauză în PSV - Telstar. Sursă foto: X

Dennis Man s-a transferat în această vară la PSV. Înainte de aventura în campionatul olandez, atacantul a evoluat preț de 4 sezoane și jumătate fie în Serie A, ori Serie B la Parma, în Italia. În ultimul meci din Olanda, internaționalul român a rezistat doar 45 de minute, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

UPDATE: Dennis Man, luat la țintă de presa din Olanda

Campioana Olandei a suferit un eșec șocant pe teren propriu contra celor de la Telstar, iar jucătorii lui Peter Bosz au fost acuzați de suporteri de jocuri de culise, cota la victorie a oaspeților fiind exagerat de mare: 22,00.

Dennis Man a fost titular în echipa lui PSV Eindhoven, dar a fost schimbat la pauză, iar presa din Olanda l-a luat la țintă pe jucătorul venit de la Parma Calcio. „Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători până la pauză și nu a putut trece de nimeni în flanc. Bajraktarevic a creat mai multe ocazii într-un minut decât a făcut-o Man o repriză întreagă”, au scris cei de la Gelder Lander.

Tot aceștia l-au catalogat pe Man drept invizibil, în timp ce jurnaliștii de la Omroepbrabant au transmis că internaționalul român a fost dezastruos în cele 45 de minute jucate.

UPDATE: PSV, înfrângere surprinzătoare cu Telstar

PSV a suferit o înfrângere neașteptată pe teren propriu, scor 0-2 cu Telstar, în etapa a 4-a din Eredivisie. Dennis Man a fost titular pentru gazde și a fost înlocuit la pauză de antrenorul Peter Bosz.

La fel ca în meciul cu Groningen (4-2), Dennis Man a fost înlocuit cu Bajraktareivc. Totuși, echipa calificată în grupa de UEFA Champions League a pierdut surprinzător. Owusu și Brouwer au adus victoria nou-promovatei.

Înaintea meciului, Telstar avea o cotă de 22.00 la victorie! PSV ocupă locul 2 în ierarhie, cu 9 puncte după 4 meciuri. Lider este Nijmegen, cu 9 puncte, dar care nu a jucat în runda cu numărul 4 din Eredivisie.

„Deci PSV a vândut meciul din acest weekend”, „Cu cât ați vândut acest meci?” au fost doar câteva dintre sutele de mesaje de nemulțumire ale fanilor.

Dennis Man, schimbat din nou la pauză, după o repriză dezastruoasă a lui PSV

Cel mai interesant transfer al unui jucător român din această vară este cel al lui Dennis Man la PSV. Gigantul din Olanda a plătit nu mai puțin de 10 milioane de euro în schimbul internaționalului în această perioadă din mercato, mutarea fiind una spectaculoasă pentru fotbalul românesc.

De la momentul transferului, Dennis Man a bifat 2 meciuri pentru PSV. Primul a fost cel împotriva lui Groningen, scor 4-2 în favoarea echipei din „Țara Lalelelor”. Deși a început titular, fostul atacant a fost schimbat după primele 45 de minute de antrenor, la scorul de 1-1.

Acest lucru s-a întâmplat și în runda a 4-a din Eredivisie. La scorul surprinzător de 0-1 în favoarea lui Telstar, antrenorul Peter Bosz a decis ca Dennis Man să fie înlocuit de Bajraktarevic. În ciuda rezultatului de după primele 45 de minute, Dennis Man a primit nota 6,8 din partea Flashscore, aceasta fiind media echipei din primul act.

Totodată, conform Sofascore, Dennis Man a primit nota 6.9, pe baza următoarelor statistici: 34 de atingeri, 22 de pase reușite din 25 (88% acuratețe), un duel câștigat din doi și 7 posesii pierdute.

Fanii olandezilor, dezamăgiți de primele 45 de minute în PSV – Telstar

La pauza duelului, PSV a postat pe pagina oficială de Facebook faptul că sunt conduși și că speră că echipa va arăta o altă față în actul secund. Ei bine, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia fiind dezamăgiți de faptul că echipa lor favorită este în handicap după primele 45 de minute.

În ciuda acestei perioade fără contribuții decisive, Dennis Man a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României din septembrie.

  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man
