Dennis Man, schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Românul a fost printre cei mai slabi de pe teren

Jocul lui PSV nu a mers deloc bine în prima repriză a partidei cu Utrecht din deplasare, iar Dennis Man a fost unul dintre cei mai slabi fotbaliști de pe teren. Internaționalul român nu a avut prea multe reușite și a fost înlocuit de Peter Bosz după doar 45 de minute.

Dennis Man, înlocuit la pauză în Utrecht – PSV. Formația din Eindhoven a marcat după doar 7 minute în repriza secundă

PSV Eindhoven nu a făcut o primă repriză prea bună în meciul de la Utrecht, iar Dennis Man a fost de multe ori capăt de linie în fazele liderilor din Eredivisie. Din păcate, Peter Bosz a decis ca românul să părăsească terenul după doar 45 de minute, introducându-l în locul său pe bosniacul Bajraktarevic.

și a fost mustrat până și de coechipieri pentru lipsa de concentrare de care a dat dovadă. Căpitanul olandezilor, Jerdy Schouten, dar și Sergino Dest, fostul fundaș dreapta al Barcelonei, au țipat la el după ce a pierdut mingea de mai multe ori sau nu s-a arătat la pasă în timp util.

În cele 45 de minute, Man a greșit mai multe pase și nu și-a depășit niciun adversar. Din șase dueluri pe care le-a disputat, trei aeriene și trei la nivelul gazonului, extrema dreapta nu a câștigat decât unul dintre ele. La doar șapte minute de la reluarea partidei, PSV a reușit să egaleze printr-un atac pe linie americană, cu marcator Ricardo Pepi și pasator decisiv Serginio Dest. Nota românului din prima repriză, oferită de cei de la , a fost 6.2, cea mai mică de pe teren.

Dennis Man nu a fost integralist decât într-un singur meci pentru PSV

care nu l-a ținut pe român pe teren pentru întregul meci decât într-o singură partidă, când extrema dreaptă a făcut spectacol în Champions League cu Napoli, în victoria lui PSV cu 6-2.

În afara acestei excepții, Man a fost schimbat adesea după 60-70 de minute. În ultima vreme, atacantul chiar a început să nu mai prindă formula de start. Acest lucru s-a întâmplat de trei ori în ultimele șase partide, iar de două ori a rămas pe bancă până la finalul partidei, deși mai mulți titulari au fost folosiți în partidele respective.

Dennis Man nu a prins niciun minut în victoriile lui PSV cu FC Volendam, din Eredivisie, și nici în partida din șaisprezecimile Cupei Olandei, contra unei formații din diviziile inferioare. În meciul din Champions League, contra lui Atletico Madrid, Dennis Man a fost rezervă, de asemenea, însă a prins jumătate de oră de joc în repriza secundă. În total, din ultimele 6 meciuri, Dennis Man a adunat aproximativ 215 minute pentru PSV, din 540 posibile, adică mai puțin de jumătate, iar ca realizări în acest interval are doar o pasă decisivă.