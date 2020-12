Dennis Man se antrenează din nou. Vești excelente pentru fanii FCSB. Video

Dennis Man a revenit la antrenamente mult mai devreme decât s-ar fi așteptat fanii FCSB. Accidentat în partida cu Gaz Metan, atacantul ar putea fi pe teren în meciul contra fostei sale echipe, UTA.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, atât Dennis Man cât și Florin Tănase s-au refăcut foarte repede, cu ajutorul vraciului sârb Marijana Kovacevic.

Dennis Man a fost filmat de către Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB-ului, în timp ce se antrena în sala de forță. Atacantul va prinde și derby-urile finalului de an.

Dennis Man se antrenează din nou. Imaginile publicate de Ovidiu Kurti

Atacantul de la FCSB a ieșit în prima repriză în meciul câștigat de roș-albaștri cu 3-2 la Mediaș. Man a simțit înțepături în zona din spate a coapsei drepte și a fost imediat schimbat de către Toni Petrea. Antrenorul a vrut să evite orice fel de complicații.

Decizia s-a dovedit a fi una foarte inspirată, deoarece Dennis Man este deja pregătit să revină pe teren. Fostul atacant al echipei UTA Arad s-a refăcut foarte rapid. El a fost ajutat și de vraciul din Serbia, Marijana Kovacevic, unde a fost împreună cu Florin Tănase. Căpitanul FCSB s-a confruntat și el cu o problemă similară, tot pe parcursul meciului de la Mediaș.

Kinetoterapeutul FCSB a publicat pe Instagram imagini cu Dennis Man antrenându-se la sala de forță. Este clar că atacantul se simte foarte bine și poate efectua mișcări complexe. Așadar, revenirea sa pe teren se va petrece în cel mai scurt timp și este de așteptat să aibă loc chiar în meciul contra fostei echipe.

Mesajul lui Dennis Man pentru colegii săi: „La luptă, echipă!”

Atacantul FCSB-ului este cum nu se poate mai fericit pentru că se va putea întoarce pe teren mai devreme decât se aștepta. Cele mai negre prognoze arătau că Man ar putea lipsi de pe teren până la finalul anului 2020, la fel ca Florin Tănase.

Din fericire pentru roș-albaștri, ambii sunt refăcuți și ar putea fi pe teren chiar la meciul cu UTA Arad, programat pentru sâmbătă, 5 decembrie. Dennis Man le-a transmis colegilor, prin intermediul contului său de Instagram: „Back in business. Let’s fight for it, team! (n.r. trad. – M-am întors. Să luptăm pentru asta, echipă!)”.

Și Florinel Coman ar putea reveni încă de la meciul cu UTA. FANATIK a aflat că atacantul s-a antrenat alături de colegii săi inclusiv vinerea trecută și ar putea fi și el prezent pe teren la meciul cu arădenii lui Laszlo Balint.