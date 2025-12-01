Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto

Sport

Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat" inima starului de la PSV.

Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Iubita sportivului a fost cea care a făcut anunțul emoționant, printr-o postare pe rețelele sociale.
01.12.2025 | 07:00
Dennis Man sia cerut iubita in casatorie
Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe Alexandra Ionela Grigoriță. FOTO: colaj Fanatik / Instagram
Alexandra Ionela Grigoriță, partenera lui Dennis Man, a dezvăluit pe rețelele sociale că fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a cerut-o în căsătorie. Ce mesaj emoționant a postat aceasta.

Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie

Alexandra Ionela Grigoriță a făcut anunțul foarte emoționant prin intermediul unei postări pe contul său de Instagram, unde are peste 18.000 de urmăritori. „Nu am cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, plin de emoție și iubire, exact cum am fost tot timpul.

Nu aș putea fi mai fericită și nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Tu ești totul și vei fi pentru totdeauna”, a fost mesajul postat de către partenera lui Dennis Man. Printre persoanele care au reacționat la anunțul emoționant s-au numărat Elena Hagi, soția lui Ianis Hagi, și Aza Gabriela, iubita lui Horațiu Moldovan.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Alexandra Ionela (@aleionela_)

Dennis Man, dezvăluiri despre relația cu Alexandra Grigoriță

Dennis Man și Alexandra Ionela Grigoriță, câștigătoare a concursului Miss Arad în 2014, se află într-o relație de aproape un deceniu. Cei doi s-au cunoscut în județul natal al fotbalistului, Arad, unde acesta a evoluat pentru UTA înainte de a se transfera la FCSB, făcând mai apoi pasul în străinătate, la Parma și, începând din această vară, PSV Eindhoven.

„Sunt un tip liniștit. Petrec mult timp acasă alături de iubita mea”, declara Dennis Man pentru presa din Olanda, la scurt timp după transferul la PSV. Internaționalul român se gândea de mai mult timp la gestul pe care l-a făcut duminică: „Pe viitor vom avea și nunta, dar nu îmi place să fac planuri de acest fel, prefer să trăiesc prezentul”, afirma acesta în urmă cu un an.

