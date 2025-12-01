Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto

ADVERTISEMENT

Alexandra Ionela Grigoriță, partenera lui Dennis Man, a dezvăluit pe rețelele sociale că fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a cerut-o în căsătorie. Ce mesaj emoționant a postat aceasta.

Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie

Alexandra Ionela Grigoriță a făcut anunțul foarte emoționant prin intermediul unei postări pe contul său de Instagram, unde are peste 18.000 de urmăritori. „Nu am cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, plin de emoție și iubire, exact cum am fost tot timpul.

Nu aș putea fi mai fericită și nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Tu ești totul și vei fi pentru totdeauna”, a fost mesajul postat de către partenera lui Dennis Man. Printre persoanele care au reacționat la anunțul emoționant s-au numărat , și .

Vezi această postare pe Instagram

Dennis Man, dezvăluiri despre relația cu Alexandra Grigoriță

Dennis Man și , câștigătoare a concursului Miss Arad în 2014, se află într-o relație de aproape un deceniu. Cei doi s-au cunoscut în județul natal al fotbalistului, Arad, unde acesta a evoluat pentru UTA înainte de a se transfera la FCSB, făcând mai apoi pasul în străinătate, la Parma și, începând din această vară, PSV Eindhoven.

„Sunt un tip liniștit. Petrec mult timp acasă alături de iubita mea”, declara Dennis Man pentru presa din Olanda, la scurt timp după transferul la PSV. Internaționalul român se gândea de mai mult timp la gestul pe care l-a făcut duminică: „Pe viitor vom avea și nunta, dar nu îmi place să fac planuri de acest fel, prefer să trăiesc prezentul”, afirma acesta în urmă cu un an.