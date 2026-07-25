Dennis Man și-a fixat obiectivul pentru al doilea sezon la PSV: „Mi-a fost greu când am venit”

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Dennis Man privește cu încredere spre noul sezon în tricoul lui PSV Eindhoven. Internaționalul român a tras linie după primul an petrecut la campioana Olandei și spune că perioada de adaptare a fost depășită, iar obiectivul său este să contribuie și mai mult la rezultatele echipei în stagiunea 2026-2027.

Dennis Man, despre primul sezon la PSV Eindhoven: ”Mă simt ca acasă acum”

Românul a recunoscut că începutul la PSV nu a fost unul ușor, însă susține că sprijinul colegilor a contat enorm în procesul de adaptare. Dennis Man este mulțumit de primul sezon petrecut la Eindhoven și își dorește să ridice ștacheta în următoarea ediție de campionat.

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„A fost un an foarte bun pentru mine. Când am venit aici mi-a fost puțin mai greu. Trebuie să te adaptezi la o țară nouă și la o echipă nouă. E întotdeauna o perioadă dificilă când schimbi clubul, dar pas cu pas, băieții m-au ajutat să mă integrez în echipă, așa că mă simt ca acasă acum.

Cred că am avut un sezon bun și m-am descurcat bine în primul meu an la Eindhoven. Acum aștept cu nerăbdare următorul sezon să fac mai bine și să ajut echipa și mai mult”, a declarat Man, conform publicației .

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Fostul fotbalist de la FCSB consideră că experiența acumulată în primul sezon îl va ajuta să fie și mai eficient în tricoul lui PSV. Mai mult, speră să confirme evoluțiile din sezonul trecut și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei atât în Eredivisie, cât și în competițiile europene.

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Dennis Man, mesaj emoționant despre Mircea Lucescu

Fotbalistul lui PSV Eindhoven a vorbit și despre dispariția lui Mircea Lucescu, personalitate care a marcat profund fotbalul românesc. Extrema dreaptă a mărturisit că vestea i-a afectat pe toți cei care au avut ocazia să îl cunoască.

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„A fost un moment dificil pentru noi, pentru că era aproape mereu acolo, chiar dacă știam că nu se simțea bine. Dispariția sa a lovit teribil fotbalul românesc. Pentru noi, ca jucători, a fost ca un tată. Toată lumea a avut mult respect pentru el. Este o pierdere imensă”, a spus el.

Cum a trăit experiența titlului în Eredivisie

Dennis Man a rememorat și momentele speciale trăite în această vară, după cucerirea titlului cu PSV și . El a mărturisit că a încercat să împărtășească bucuria succesului cu familia și prietenii rămași în țară.

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„A fost o experiență uimitoare în autobuz. Am transmis în direct pentru a le permite prietenilor și familiei mele din România să o experimenteze împreună cu mine. Dar, la un moment dat, transmisia online s-a întrerupt, pentru că internetul nu era suficient de bun. A fost foarte frumos de trăit acel eveniment

Am petrecut zece zile în Ibiza cu soția și prietenii mei și am făcut nunta în România. Aceea a fost vacanța. Nu am avut timp să mergem și în luna de miere. Asta va urma mai târziu”, afirmat internaționalul român.

După bine meritata vacanță, Dennis Man se pregătește acum de startul noului sezon alături de PSV. Fotbalistul, care a început tare cantonamentul de la Marienfeld (Germania) și , speră să confirme evoluțiile din primul an petrecut în Olanda.