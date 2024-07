Dennis Man și-a prelungit contractul cu Parma până în 2027. Tricolorul a devenit cel mai bine plătit din lotul ”cruciaților”

Internaționalul român Dennis Man (25 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Parma până pe 30 iunie 2027. În baza noii înțelegeri, extrema dreaptă a echipei naționale a devenit cel mai bine plătit fotbalist al ”cruciaților” de la falimentul Parmalat din 2003.

De la 1,1 milioane de euro pe sezon, Dennis Man a sărit la 2,2 milioane de euro net cu tot cu bonusurile de performanță. Tricolorul cu 28 de selecții este bucuros.

„Sunt recunoscător tuturor oamenilor care lucrează în club și în special președintelui Krause pentru încrederea pe care mi-a arătat-o până acum. Bucuria mea de astăzi este să pot continua această călătorie cu Parma. Mă simt bine aici și cred că mai am multe de oferit acestor oameni”,

Parma, după ce Dennis Man și-a prelungit contractul: ”Așteptăm mult de la el”

Oficialii Parmei se felicită că l-au convins pe Dennis Man să joace în continuare pentru clubul ”gialloblu”. ”Această înțelegere are un înțeles foarte clar, Parma și Dennis au dorit foarte mult această reînnoire. Dennis este un campion, știe că Clubul și colegii săi îl apreciază foarte mult și știe cât de mult poate oferi, continuând să crească și să se dezvolte, așa cum a făcut-o.

Așteptăm mult de la el, la fel ca și de la colegii săi, dar știm că creativitatea și talentul său pot fi decisive în campionatul italian. Suntem fericiți că este cu noi, extrem de bucuroși să-l vedem jucând în curând în campionatul pe care îl merită”, a precizat directorul sportiv Mauro Pederzoli.

Dennis Man a egalat nivelul celui mai bine plătit stranier român din Serie A, portarul Ionuț Radu, care a fost plătit cu 2,2 milioane de euro la Inter Milano. Adrian Mutu a avut un salariu de 900.000 de euro când a jucat la Parma, sezonul 2002-2003.

Giovanni Becali, dezvăluiri din culisele negocierilor dintre Dennis Man și Parma

Dennis Man intrase în ultimele șapte luni de contract cu Parma, iar impresarul Giovanni Becali a dezvăluit săptămâna trecută la FANATIK SUPERLIGA

”E un acord bine stabilit. E un acord așa cum am vrut noi, e un mic chițibuș, dar cred că se va aranja. Problema lui Dennis Man nu e că ar vrea să-i păcălească pe Parma și după 7 luni să poată să semneze ca jucător liber, problema e că clubul dorește o sumă enormă pentru a fi transferat acum. Ne-au zis să le aducem 14 milioane și putem pleca unde vrem.

Nu-i o problemă că până la urmă îi mai păcălești, dar noi nu dorim așa ceva. El mai are un an de contract și nu se pune problema să nu se antreneze, să nu joace, pentru că poate prelungi și în septembrie, octombrie. Aș fi putut să pun: ‘ok, stăm aici, ne antrenăm și mai vedem’, dar nu fac eu așa ceva.

Și am demonstrat-o și cu Chivu la Roma. El devenea jucător liber în 7 luni, dar am făcut în așa fel încât Roma a primit 17 milioane de la Inter. Problema e că dacă am avea o ofertă, și au fost câteva, echipa aia care l-ar vrea nu poate să-i dea salariul lui Dennis”, a declarat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Dennis Man joacă la Parma din 2021

Dennis Man a fost transferat de Parma, în ianuarie 2021, de la FCSB. Clubul italian a plătit pentru fotbalistul tricolor 11 milioane de euro, a doua cea mai mare sumă de transfer pentru un jucător în ultimul deceniu. Recordul este deținut de Roberto Inglese, care a fost achiziționat în 2004 cu 21,8 milioane de la Napoli.

24 de goluri , 12 pase decisive în 108 meciuri sunt cifrele lui Dennis Man în tricoul Parmei

, 12 pase decisive în 108 meciuri sunt cifrele lui Dennis Man în tricoul Parmei 10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, conform transfermakt.com

Dennis Man a jucat în această vară cu naționala României la EURO 2024, unde a reușit să egaleze recordul lui Gică Hagi, două pase de gol într-un singur meci la un turneu final. Extrema Parmei a contribuit cu două assist-uri la , în primul meci de la turneul final. Hagi reușise două pase decisive contra Columbiei (3-1), la Mondialul din 1994.