Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare inedită pentru cei doi internaționali

Lotul României s-a reunit pentru meciurile din luna octombrie, cu Moldova și Austria. Aflați în cantonament, Dennis Man și Marius Marin au dat „undă verde” la un joc, iar răspunsurile celor doi au stârnit zâmbete.

Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale

Dennis Man și Marius Marin au acceptat provocarea echipei naționale de fotbal și au jucat „ghicește tricolorul”. Cei doi au trebuit să ofere indicii vizavi de colegul vizat, iar varianta de răspuns a fost una singură.

Punctele au fost repartizate diferit, dacă răspundeau din prima încercare, cei doi primeau 3 puncte, a doua variantă era recompensată cu 2 puncte, iar dacă se foloseau de toate cele trei indicii, fotbaliștii primeau un singur punct.

, Dennis Man ghicindu-l din prima pe Ianis Hagi și , cel care a câștigat a fost Marius Marin, scorul înclinând cu 9-6 în favoarea mijlocașului de la Pisa.

Dennis Man l-a imitat pe Gigi Becali la „ghicește tricolorul”

Marius Marin: „Indiciul este – cu stângul și cu dreptul”. Dennis Man a ghicit răspunsul din prima, iar ulterior l-a imitat pe Gigi Becali: „Ianis Hagi, 3 puncte!”.

Dennis Man: „Indiciul cu numărul unu – forță. (n.r. – mai dă-mi un indiciu) Indiciul cu numărul doi – insulă. (n.r. – mai dă-mi un indiciu) Dragon (n.r. – E Radu Drăgușin)”.

Marius Marin: „Primul indiciu e – zâmbet. (n.r. – Mai vreau unul) E fotbalist din tată în fiu. (n.r. – Încă unul) Are două fete. (n.r. – E Nae?) Nu, e Dennis Drăguș”.

Dennis Man: „Ce treabă are el cu zâmbetul? Hai că dau eu următorul indiciu – submarin galben. (n.r. – Mai vreau un indiciu) Albastru”.

Marius Marin: „E Rațiu! Indiciul meu – Ajax”.

Dennis Man: „E Răzvan Marin. Indiciul cu numărul unu – Top 10”.

Marius Marin: „Stanciu”.

Dennis Man: „De unde ai știut-o?”.

Marius Marin: „E vorba de numărul de selecții la națională. Indiciul meu e – Lucerna (n.r. – Mai vreau unul). E aripă, iar indiciul trei e – dublă”.

Dennis Man: „Mamă, cine a dat dublă? Chiar nu știu cine e… (n.r. – E Mihăilă) A, da! E singura lui dublă. Următorul meu indiciu – turn înclinat”.

Marius Marin: „Sunt eu, direct!”.