Sport

Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare inedită pentru cei doi internaționali

Dennis Man și Marius Marin au fost puși la încercare în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Cei doi internaționali au trebuit parcurgă o provocare de-a dreptul inedită.
Iulian Stoica
07.10.2025 | 14:02
Dennis Man si Marius Marin pusi la incercare in cantonamentul echipei nationale Provocare inedita pentru cei doi internationali
ULTIMA ORĂ
Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale. Sursă foto: Captură FRF

Lotul României s-a reunit pentru meciurile din luna octombrie, cu Moldova și Austria. Aflați în cantonament, Dennis Man și Marius Marin au dat „undă verde” la un joc, iar răspunsurile celor doi au stârnit zâmbete.

ADVERTISEMENT

Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale

Dennis Man și Marius Marin au acceptat provocarea echipei naționale de fotbal și au jucat „ghicește tricolorul”. Cei doi au trebuit să ofere indicii vizavi de colegul vizat, iar varianta de răspuns a fost una singură.

Punctele au fost repartizate diferit, dacă răspundeau din prima încercare, cei doi primeau 3 puncte, a doua variantă era recompensată cu 2 puncte, iar dacă se foloseau de toate cele trei indicii, fotbaliștii primeau un singur punct.

ADVERTISEMENT

Deși a început perfect această provocare, Dennis Man ghicindu-l din prima pe Ianis Hagi și ulterior imitându-l pe Gigi Becali, cel care a câștigat a fost Marius Marin, scorul înclinând cu 9-6 în favoarea mijlocașului de la Pisa.

Dennis Man l-a imitat pe Gigi Becali la „ghicește tricolorul”

Marius Marin: „Indiciul este – cu stângul și cu dreptul”. Dennis Man a ghicit răspunsul din prima, iar ulterior l-a imitat pe Gigi Becali: „Ianis Hagi, 3 puncte!”.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Dennis Man: „Indiciul cu numărul unu – forță. (n.r. – mai dă-mi un indiciu) Indiciul cu numărul doi – insulă. (n.r. – mai dă-mi un indiciu) Dragon (n.r. – E Radu Drăgușin)”.

ADVERTISEMENT
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează...
Digisport.ro
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa

Marius Marin: „Primul indiciu e – zâmbet. (n.r. – Mai vreau unul) E fotbalist din tată în fiu. (n.r. – Încă unul) Are două fete. (n.r. – E Nae?) Nu, e Dennis Drăguș”.

Dennis Man: „Ce treabă are el cu zâmbetul? Hai că dau eu următorul indiciu – submarin galben. (n.r. – Mai vreau un indiciu) Albastru”.

ADVERTISEMENT

Marius Marin: „E Rațiu! Indiciul meu – Ajax”.

Dennis Man: „E Răzvan Marin. Indiciul cu numărul unu – Top 10”.

Marius Marin: „Stanciu”.

Dennis Man: „De unde ai știut-o?”.

Marius Marin: „E vorba de numărul de selecții la națională. Indiciul meu e – Lucerna (n.r. – Mai vreau unul). E aripă, iar indiciul trei e – dublă”.

Dennis Man: „Mamă, cine a dat dublă? Chiar nu știu cine e… (n.r. – E Mihăilă) A, da! E singura lui dublă. Următorul meu indiciu – turn înclinat”.

Marius Marin: „Sunt eu, direct!”.

Ea e Ioana Fecioru, românca proclamată regina boxului din Spania! Drumul spre succes...
Fanatik
Ea e Ioana Fecioru, românca proclamată regina boxului din Spania! Drumul spre succes al fetei, marcat de abuzurile partenerului
„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă:...
Fanatik
„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă: „Întreabă-l pe Mirel Rădoi”
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan...
Fanatik
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Anghel Iordănescu, suspectat de Dorinel Munteanu că favoriza unii jucători din Generația de...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu, suspectat de Dorinel Munteanu că favoriza unii jucători din Generația de Aur! Numele invocate: 'Nu pot să spun că am avut prieteni la națională'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!