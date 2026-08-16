Sport

Dennis Man și PSV au obținut primul succes stagional! Nota primită de internaționalul român după ce a ratat două ocazii imense

Dennis Man și PSV au spart gheața în noul sezon de Eredivisie! Vezi pe fanatik.ro toate detaliile meciului în care internaționalul român a ratat două șanse imense de gol.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 05:20
Dennis Man si PSV au obtinut primul succes stagional Nota primita de internationalul roman dupa ce a ratat doua ocazii imense
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Dennis Man a ratat două ocazii mari în Excelsior - PSV 1-2 // FOTO: hepta.ro
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PSV Eindhoven a câștigat la limită pe terenul celor de la Excelsior, scor 2-1, într-un duel al rundei cu numărul #2 din Eredivisie, trecându-și în cont astfel primul succes stagional. Dennis Man a început partida pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren în minutul 72, iar în timpul pe care l-a petrecut pe gazon, internaționalul român a fost extrem de aproape în două rânduri de a înscrie pentru oaspeți.

Dennis Man a ratat două ocazii mari în Excelsior – PSV 1-2!

La fel ca în duelul inaugural din acest sezon în Eredivisie, Dennis Man a fost introdus pe teren pe final de meci, însă de această dată, deznodământul a fost unul fericit pentru campioana en-titre din Olanda. După ce în prima etapă a pierdut două puncte la ultima fază, trupa lui Peter Bosz a reușit să-și păstreze avantajul până la finalul partidei. Golurile „fermierilor” au fost semnate de Ruben van Bommel (5′), respectiv Ricardo Pepi (56′), în timp ce pentru gazde a punctat Casper Widell (54′).

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Internaționalul român i-a luat locul veteranului Ivan Perisic în minutul 72, iar până la sfârșitul duelului de pe Stadion Woudestein, acesta a ratat două ocazii imense. Mai întâi, Man a scăpat singur cu goalkeeper-ul advers, însă lobul său a trecut puțin pe lângă buturile gazdelor. Ulterior, acesta și-a încercat norocul și din afara careului, dar execuția sa a lovit bara porții lui Excelsior.

SofaScore i-a acordat lui Dennis Man a doua cea mai mică notă din tabăra lui PSV!

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a primit nota 6.4 din partea celor de la SofaScore, al doilea cel mai mic calificativ din tabăra lui PSV. Media echipei a fost 6.93. În total, Dennis Man a avut 17 atingeri de balon și a reușit 3 șuturi spre poarta adversă. De asemenea, acesta a pierdut posesia de 5 ori, iar 8 din cele 12 pase expediate au fost precise.

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În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară, echipa lui Peter Bosz a acumulat patru puncte și a urcat, pentru moment, pe locul 3 în clasamentul din Eredivisie. În etapa următoare, PSV va da piept cu FC Groningen, pe teren propriu. Meciul va avea loc duminica viitoare, 23 de august, de la ora 15:30.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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