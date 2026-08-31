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Dennis Man ar putea face revenirea în Serie A după doar un sezon petrecut la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost dorit recent de Atalanta, însă acum a intrat în atenția celor de la Lazio, conform informațiilor apărute în ultimele ore de mercato.

Lazio vrea să îl transfere pe Dennis Man de la PSV

Dennis Man a plecat în urmă cu un an din Serie A, când o părăsea pe Parma pentru PSV în schimbul sumei de 9,1 milioane de euro. Acum, românul , dar în cele din urmă. Însă internaționalul de 28 de ani tot poate prinde, în ultimul moment, un transfer în prima divizie din Italia. De data aceasta, Lazio este clubul care îl dorește.

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Conform celebrului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, preluat de publicația olandeză , Lazio Roma forțează aducerea extremei române înainte de închiderea ferestrei de transferuri. Gruparea capitolină caută cu disperare soluții pentru întărirea atacului pe ultima sută de metri, iar Man a devenit o opțiune serioasă pentru flancurile ofensive ale echipei din Roma. Lazio este antrenată în prezent de către Gennaro Gattuso, tehnicianul detestat după ce a eșuat să califice naționala Italiei la CM 2026.

PSV caută la rândul său să își întărească compartimentul ofensiv, ceea ce ar însemna concurență și minute mai puține pentru Dennis Man. Contractul său cu formația olandeză este valabil până în 2029, iar acum rămâne de văzut dacă va fi păstrat în continuare sau cedat înapoi în țara unde a jucat 4 ani și jumătate.

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Adversarele lui PSV în noul sezon din Champions League. Cu cine se poate duela Dennis Man dacă rămâne la echipa olandeză

Noul sezon din Champions League are toate datele complete. Cele 36 de echipe implicate în faza principală a Champions League după tragerea la sorți efectuată joi, 27 august. Dacă rămâne în continuare la PSV Eindhoven, Dennis Man are astfel ocazia să joace contra unor adversari de top: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Club Brugge (a), FC Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a) și Viking (d).

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