Sport

Dennis Man, transfer surprinzător în Serie A în ultimele ore de mercato! E dorit de cel mai detestat antrenor din Italia

O formație de top din Serie A vrea să îl transfere pe final de mercato pe Dennis Man de la PSV. Cine vrea să îl readucă pe român în Italia, de fapt.
Mihai Dragomir
31.08.2026 | 19:07
Dennis Man transfer surprinzator in Serie A in ultimele ore de mercato E dorit de cel mai detestat antrenor din Italia
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Dennis Man, dorit în Serie A de cel mai detestat antrenor din Italia. Foto: Hepta.
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Dennis Man ar putea face revenirea în Serie A după doar un sezon petrecut la PSV Eindhoven. Internaționalul român a fost dorit recent de Atalanta, însă acum a intrat în atenția celor de la Lazio, conform informațiilor apărute în ultimele ore de mercato.

Lazio vrea să îl transfere pe Dennis Man de la PSV

Dennis Man a plecat în urmă cu un an din Serie A, când o părăsea pe Parma pentru PSV în schimbul sumei de 9,1 milioane de euro. Acum, românul s-a aflat în atenția celor de la Atalanta, dar clubul din Bergamo s-a reorientat în cele din urmă. Însă internaționalul de 28 de ani tot poate prinde, în ultimul moment, un transfer în prima divizie din Italia. De data aceasta, Lazio este clubul care îl dorește.

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Conform celebrului jurnalist italian Gianluca Di Marzio, preluat de publicația olandeză Voetbalprimeur, Lazio Roma forțează aducerea extremei române înainte de închiderea ferestrei de transferuri. Gruparea capitolină caută cu disperare soluții pentru întărirea atacului pe ultima sută de metri, iar Man a devenit o opțiune serioasă pentru flancurile ofensive ale echipei din Roma. Lazio este antrenată în prezent de către Gennaro Gattuso, tehnicianul detestat după ce a eșuat să califice naționala Italiei la CM 2026.

PSV caută la rândul său să își întărească compartimentul ofensiv, ceea ce ar însemna concurență și minute mai puține pentru Dennis Man. Contractul său cu formația olandeză este valabil până în 2029, iar acum rămâne de văzut dacă va fi păstrat în continuare sau cedat înapoi în țara unde a jucat 4 ani și jumătate.

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Adversarele lui PSV în noul sezon din Champions League. Cu cine se poate duela Dennis Man dacă rămâne la echipa olandeză

Noul sezon din Champions League are toate datele complete. Cele 36 de echipe implicate în faza principală a Champions League și-au aflat adversarele după tragerea la sorți efectuată joi, 27 august. Dacă rămâne în continuare la PSV Eindhoven, Dennis Man are astfel ocazia să joace contra unor adversari de top: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Club Brugge (a), FC Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a) și Viking (d).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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