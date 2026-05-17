Dennis Man, spectacol total la ultimul meci al sezonului în Olanda! Internaționalul român a strălucit în victoria categorică a lui PSV. Video

Prestație excelentă pentru Dennis Man în Olanda!
Dragos Petrescu
17.05.2026 | 19:48
Dennis Man, gol și pasă decisivă în PSV - Twente 5-1 (ultima etapă din Eredivisie) // FOTO: Getty
Cu Dennis Man titular, PSV Eindhoven a făcut spectacol pe teren propriu în fața celor de la FC Twente, pe care i-a învins categoric, scor 5-1, în ultima etapă a sezonului din Eredivisie. Internaționalul român a marcat un gol superb și a izbutit o pasă decisivă în acest succes al trupei lui Peter Bosz, care era deja campioană în Olanda. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani nu a rămas însă pe teren până la finalul partidei, fiind înlocuit în minutul 77.

Dennis Man, gol și „assist” în decurs de 3 minute, în PSV – Twente 5-1!

Partida de sâmbătă a fost una lipsită de miză pentru PSV Eindhoven, echipa lui Peter Bosz fiind deja campioană în Eredivisie încă din luna aprilie. Același lucru nu a fost însă valabil și pentru cei de la Twente, care dacă ar fi câștigat pe Phillips Stadium, ar fi terminat campionatul pe locul 3, ceea ce ar fi însemnat prezența în preliminariile Ligii Campionilor în următoarea stagiune, dar din nefericire pentru gruparea din Enschede, jucătorii pregătiți de John van den Brom au suferit o corecție dură.

După primele 45 de minute, gazdele aveau un avantaj minim pe tabelă, scorul fiind 2-1. Ryan Flamingo (15′) și Noah Fernandez (44′) au marcat pentru PSV, în timp ce Sondre Orjasaeter (16′) punctase pentru Twente. În actul secund avea să vină totuși o adevărată demonstrație de forță a campioanei, iar Dennis Man a fost în prim-plan la două dintre cele trei goluri marcate de elevii lui Peter Bosz. Mai întâi, internaționalul român a dus scorul la 3-1, asta după ce a pătruns în centru și a finalizat puternic la colțul scurt (53′). Ulterior, trei minute mai târziu, acesta a jucat rolul de servant la golul lui Guus Til (56′).

Dennis Man și PSV au spulberat visul lui Twente de a juca în Liga Campionilor!

„Fermierii” nu s-au oprit aici însă. Până la finalul meciului, PSV a mai marcat o dată, golul care a închis tabela fiind semnat de Ricardo Pepi, din penalty, în minutul 84 al întâlnirii. Dennis Man nu a prins pe teren această ultimă reușită, el fiind înlocuit în minutul 77 de Myron Boadu. Astfel, internaționalul român încheiat primul sau sezon în Eredivisie cu 14 contribuții de gol, 7 goluri și 7 pase decisive.

În urma rezultatului înregistrat pe Phillips Stadium, gruparea din Eindhoven a încheiat campionatul pe prima treaptă a podiumului, cu nu mai puțin de 84 de puncte, adică cu 19 în plus față de Feyenoord, ocupanta locului secund. De cealaltă parte, cei de la Twente au terminat pe poziția a 4-a, ceea ce înseamnă că nu vor juca în Liga Campionilor în următoarea stagiune, ci în Europa League. Locul 3 le-a revenit celor de la NEC Nijmegen, revelația sezonului in Olanda.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
