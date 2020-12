Dennis Man speră că va câștiga primul titlu cu FCSB: „Suntem mult mai bun decât în anii precedenți”

Dennis Man e încrezător că FCSB poate cuceri titlul în acest sezon din Liga 1 și consideră că echipa joacă mult mai bine decât în anii precedenți, iar asta se vede și la nivelul rezultelor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB a revenit pe primul loc după o victorie categorică pe terenul liderului Universitatea Craiova și are șanse mari să termine anul pe primul loc în clasament. Ultimul meci din acest an al echipei antrenate de Toni Petrea va fi în compania celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și se va juca la baza de antrenament a naționalei din Mogoșoaia.

Dennis Man poate fi deja numit călăul celor de la Universitatea Craiova, înscriind „la foc automat” împotriva oltenilor în ultimele zece partide directe și este golgheterul campionatului cu douăsprezece goluri în 14 etape.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dennis Man e foarte încântat de jocul lui FCSB: „Suntem mai maturi și mai uniți. Se vede asta în teren”

Derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost decis de un Dennis Man aflat într-o formă excelentă chiar dacă nu este sută la sută din punct de vedere fizic, așa cum a recunoscut-o chiar el la interviul de la final partidei din Bănie: „Acea pauză de cinci-șase zile m-a dat înapoi. Trebuie să recunosc că nu sunt 100%, dar reușim să strângem puncte, eu îmi ajut echipa și mai avem un meci. De la anul o luăm de capăt și avem destul timp.

Am întâlnit un adversar bun, Aveam nevoie să urcăm pe primul loc. Nu a fost ușor după acea înfrângere. Ne bucurăm că am câștigat și am revenit pe primul loc. Am strâns rândurile. Am început slab meciul. Vorbeam la pauză să intrăm mai bine în a doua repriză pentru că am fost moi. Chiar și așa am reușit să înscriem până la pauză”, a mai spus Man.

ADVERTISEMENT

Dennis Man a vorbit și despre meciul cu Sepsi care se va juca la Mogoșoaia: „Ciudat! Mergem acolo să terminăm pe primul loc”

Dennis Man a comentat și decizia Ligii Profesioniste de Fotbal care i-a sfătuit pe cei de la FCSB să joace partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe la baza de pregătire a echipei naționale de la Mogoșoaia, după ce pe National Arena se vor efectua lucruri la acoperiș: „Ciudat (n.r.meciul cu Sepsi se va juca la Mogoșoaia)! E important ca noi să știm ce avem de făcut și să terminăm pe primul loc. Nu știu dacă e anul nostru, suntem mult mai bine decât în anii precedenți și se vede asta pe teren. Suntem mai maturi și mai uniți”, a declarat Dennis Man la finalul meciului cu Universitatea Craiova.

În urma recalculării cotelor de piață ale fotbaliștilor din Liga 1, Dennis Man a devenit cel mai scump fotbalist din campionatul intern, urmat de Florinel Coman și Alexandru Cicâldău, ambii cotați la 5,5 milioane de euro, fiind al treilea cel mai scump jucător român aflat în activitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, Dennis Man a primit cea mai mare notă din partea FANATIK, alături de Florinel Coman, după ce a înscris ambele goluri în derby-ul cu Universitatea Craiova: „A tras în minutul 13 primul șut pe spațiul porții lui Pigliacelli. A deschis scorul în minutul 40 după ce a dejucat perfect jocul la offside al oltenilor. La golul doi a stat din nou perfect, fiind scos de Bălașa din offside. Foarte sigur pe el în duelul 1 la 1 cu Piglia. Nu a iertat. Aproape de hattrick în minutul 64, dar a scos Pigliacelli. Evoluție de excepție a atacantului”.