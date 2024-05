Dennis Man știe care e atuul României la Euro 2024: ”Suntem uniți, ne simțim foarte bine pe teren”

”Tricolorii” sunt în plină pregătire pentru turneul final din Germania și au susținut un meci de verificare cu echipa a doua a Voluntariului. FANATIK a aflat că în partida câștigată cu 7-1.

Punctul forte al României la Euro 2024, dezvăluit de Dennis Man

Cu 2 săptămâni înainte de startul Euro 2024, Dennis Man crede că naționala României are puterea de a trece de faza grupelor și crede că atuul principal este dat de unitatea grupului creat de selecționer.

”Sunt foarte încrezător, am încredere în grup. Ne așteptăm să facem meciuri bune și de ce nu, să ieșim din grupe. Punctul forte este grupul, suntem uniți, ne simțim foarte bine pe teren. Sper ca la Euro să se vadă acest lucru.

Avem o grupă cu adversari dificili, dar dacă vom fi concentrați, vom face meciuri bune. Suportul fanilor îmi dă putere. Pentru Euro, le transmit să fim uniți cu toții, noi jucăm și pentru ei, să nu-i dezamăgim”, a declarat Man, într-un interviu pentru .

Întrebat de reporter dacă are vreo superstiție înainte de jocuri, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a mărturisit că nu are niciun ritual, iar dacă ar fi să împrumute ceva de la un coechipier de la națională ar fi viteza lui Valentin Mihăilă.

Man vrea să rămână la Parma

În ciuda faptului că s-a zvonit că a atras atenția multor cluburi importante și va pleca în această vară de la Parma, Man a precizat faptul că își dorește să rămână la Parma, pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A.

”Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei, acela de a promova în Serie A. Suntem fericiți. Personal cred că puteam să fac și mai bine, dar per total sunt fericit cu ceea ce am făcut.

Vreau să continui să joc în Serie A. Am avut 3 ani în Serie B și știu ce înseamnă. Vreau să joc la cel mai mai înalt nivel, am dorința de a evolua cu Parma în Serie A”, a spus Dennis Man.

Jucătorul Parmei a fost printre primii sosiți în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru pregătirea Euro 2024. Vineri, 31 de mai, este .