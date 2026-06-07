Dennis Man ține pasul cu colegii de la națională! Extrema lui PSV s-a căsătorit și și-a luat naș pe măsură, chiar din lotul „tricolorilor”

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La doar o zi după România – Țara Galilor, fotbaliștii români au profitat de vacanță și au dat drumul la nunți și botezuri. Ianis Hagi și-a botezat fiul, Ștefan Târnovanu s-a căsătorit cu Loredana Țurcanu, iar Denis Alibec și Anca Surdu și-au unit, la rândul lor, destinele. Pe această listă intră și Dennis Man, care s-a căsătorit cu iubita sa, Alexandra Ionela Grigoriță, cu care este împreună de peste 11 ani. Extrema lui PSV l-a ales naș pe Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale.

Dennis Man închide seria nunților de duminică cu cel mai tare naș

Sportivii care au noroc și calitatea necesară să ajungă fotbaliști profesioniști nu se pot bucura de foarte multe zile libere în timpul carierei, tocmai de aceea imediat după finalul sezonului nunțile sunt în toi. Ei nu au foarte mult timp la dispoziție, întrucât au doar 2-3 săptămâni până când sunt nevoiți să revină la echipă pentru pregătirea noului sezon.

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Tocmai de aceea, în prima zi după acțiunea echipei naționale, nu mai puțin de trei fotbaliști români au mers la Starea Civilă pentru a se căsători. și a venit și rândul lui Dennis Man, care l-a ales drept naș pe Nicolae Stanciu. Alături de fotbalistul lui PSV au fost și Olimpiu Moruțan și Valentin Mihăilă, cu care Man leagă prietenii foarte strânse.

Cum a reacționat Alexandra, soția lui Dennis Man, când a fost cerută în căsătorie

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început încă din adolescență, pe vremea când actualul campion al Olandei cu PSV Eindhoven se afla în Arad, înainte de transferul la FCSB. Cei doi se pot lăuda cu 11 ani de relație, iar Alexandra, cea care i-a devenit astăzi soție fotbalistului, a fost foarte entuziasmată de cererea în căsătorie.

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„Sunt fără cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și iubire, exact așa cum am fost mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul și vei fi mereu”, a scris ea pe rețelele de socializare după ce Dennis Man și-a făcut curaj să o ceară în căsătorie.