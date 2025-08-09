Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma

Jurnalistul Gianluca Di Marzio a anunțat că , iar absența sa în meciul amical Heidenheim – Parma vine să întărească acest lucru.

Dennis Man, în tribună la amical Heidenheim – Parma

Parma joacă ultimul amical al verii pe terenul formației germane Heidenheim, iar internaționalul român a fost lăsat în afara lotului. Jucătorul transferat de la FCSB la începutul anului 2021 este doar în tribunele Voith Arena.

”Acesta este un semn clar că atacantul român este din ce în ce mai aproape de a părăsi Parma. Cel mai probabil, Man se va muta în Olanda pentru a juca la PSV Eindhoven. Absența sa de la meciul de astăzi este un semn clar că acordul se apropie de sfârșit.

Cariera lui Dennis Man la Parma se apropie, așadar, de sfârșit după mai bine de patru sezoane. Acum tot ce mai rămâne este fumul alb înainte de a putea trece vizita medical. După aceea, Man va putea semna contractul cu PSV și să înceapă noua sa aventură în Olanda”, a scris .

Antrenorul lui PSV Eindhoven îl așteaptă pe Dennis Man

Deși a refuzat să comenteze posibilitatea venirii lui Dennis Man, tehnicianul campioanei Olandei, Peter Bosz, a lăsat să se înțeleagă că românul este jucătorul așteptat să acopere plecarea lui Johan Bakayoko la RB Leipzig.

”Știu cine este Dennis Man, desigur, dar pot vorbi despre el doar după ce îi strâng mâna. Știu exact ce se întâmplă la PSV. Încă suntem în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, un atacant pe partea dreaptă. Dar trebuie să fie un jucător de calitate”, a spus antrenorul lui PSV Eindhoven.

Fostul mare fundaș Gică Popescu, care a jucat timp de 4 ani la formația olandeză, consideră că pentru Dennis Man, care nu se va mai lupta pentru retrogradare, ci va trage pentru trofee și va evolua în Champions League.