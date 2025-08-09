Sport

Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma

Parma joacă ultimul amical al verii cu Heidenheim, dar Dennis Man nu este pe teren și acest lucru arată că este tot mai aproape de un transfer.
Traian Terzian
09.08.2025 | 17:15
Dennis Man tot mai aproape de transferul in Olanda Ce se intampla cu internationalul roman la amicalul Heidenheim Parma
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, în tribună la amicalul Heidenheim - Parma. Sursă foto: Hepta

Jurnalistul Gianluca Di Marzio a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere pentru trecerea lui Dennis Man la PSV Eindhoven, iar absența sa în meciul amical Heidenheim – Parma vine să întărească acest lucru.

ADVERTISEMENT

Dennis Man, în tribună la amical Heidenheim – Parma

Parma joacă ultimul amical al verii pe terenul formației germane Heidenheim, iar internaționalul român a fost lăsat în afara lotului. Jucătorul transferat de la FCSB la începutul anului 2021 este doar în tribunele Voith Arena.

”Acesta este un semn clar că atacantul român este din ce în ce mai aproape de a părăsi Parma. Cel mai probabil, Man se va muta în Olanda pentru a juca la PSV Eindhoven. Absența sa de la meciul de astăzi este un semn clar că acordul se apropie de sfârșit.

ADVERTISEMENT

Cariera lui Dennis Man la Parma se apropie, așadar, de sfârșit după mai bine de patru sezoane. Acum tot ce mai rămâne este fumul alb înainte de a putea trece vizita medical. După aceea, Man va putea semna contractul cu PSV și să înceapă noua sa aventură în Olanda”, a scris parmalive.com.

Antrenorul lui PSV Eindhoven îl așteaptă pe Dennis Man

Deși a refuzat să comenteze posibilitatea venirii lui Dennis Man, tehnicianul campioanei Olandei, Peter Bosz, a lăsat să se înțeleagă că românul este jucătorul așteptat să acopere plecarea lui Johan Bakayoko la RB Leipzig.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

”Știu cine este Dennis Man, desigur, dar pot vorbi despre el doar după ce îi strâng mâna. Știu exact ce se întâmplă la PSV. Încă suntem în căutarea unui înlocuitor pentru Johan Bakayoko, un atacant pe partea dreaptă. Dar trebuie să fie un jucător de calitate”, a spus antrenorul lui PSV Eindhoven.

ADVERTISEMENT
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu...
Digisport.ro
A confirmat! După 26 de ani, prezentatorul plătit cu 1.500.000€ a semnat cu alt post de televiziune

Fostul mare fundaș Gică Popescu, care a jucat timp de 4 ani la formația olandeză, consideră că transferul ar fi un pas înainte pentru Dennis Man, care nu se va mai lupta pentru retrogradare, ci va trage pentru trofee și va evolua în Champions League.

ADVERTISEMENT
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. CFR Cluj, transfer direct din SUA înaintea...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. CFR Cluj, transfer direct din SUA înaintea returului cu Braga
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu...
Fanatik
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video
A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea idolul de la...
Fanatik
A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea idolul de la FCSB! Surpriză emoționantă pentru puștiul care a plecat plângând de la meciul cu Drita
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le,...
iamsport.ro
Bruno Fernandes i-a lăsat cu gura căscată pe medicii din România: 'Du-te, dom’le, de-aici, n-are cum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!