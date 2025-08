Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Ce club de Liga Campionilor l-a ofertat pe român

Dennis Man este aproape de un transfer extrem de important pentru cariera sa, de la Parma la un club de Liga Campionilor, a informat cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano prin intermediul rețelelelor de socializare.

Este vorba despre PSV Eindhoven, un gigant al fotbalului din Olanda, campioana en-titre din Eredivisie după ce a câștigat dramatic titlul în sezonul trecut în fața rivalei Ajax, în condițiile în care „lăncierii” aveau la un moment dat pe final de stagiune un avans mai mult decât considerabil de puncte în fruntea clasamentului.

„PSV Eindhoven a deschis discuțiile cu Parma pentru transferul extremei Dennis Man”, a transmis Fabrizio Romano prin intermediul X, fostul Twitter.

🚨🔴⚪️ EXCL: PSV Eindhoven have opened talks with Parma for Dennis Man as new winger.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)