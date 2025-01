Dennis Man, dorit de noua forță din Serie A! Românul i-a cucerit cu prestațiile sale

Unul dintre cei mai în formă jucători din România poate prinde un transfer colosal în această perioadă de transferuri.

Dennis Man, urmărit de o forță din Serie A

Internaționalul român a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, iar presa din Italia anunța încă din toamnă că în ianuarie ar putea schimba echipa.

Unul dintre cei mai consacrați jurnaliști din peninsulă, Gianluca Di Marzio, anunță că Dennis Man ar fi atent monitorizat de cei de la Fiorentina, revelația din Serie A. Gruparea din Florența ocupă în prezent locul 6 în primul eșalon din Italia.

”Așa cum a declarat directorul general al echipei Ferrari înaintea confruntării cu Monza, obiectivul este acela de a îmbunătăți lotul, iar în acest sens, echipa Viola urmărește mai multe profiluri, în special pentru atac.

Printre acestea se numără Dennis Man de la Parma. Fotbalistul român reprezintă o alternativă la Luiz Henrique de la Botafogo, care rămâne însă prima opțiune. Brazilianul, proaspăt câștigător al Copa Libertadores, pare totuși atras de Premier League, iar în acest context, echipa lui Palladino încearcă să își ia măsuri de precauție”, a explicat Gianluca Di Marzio.

Dennis Man a “explodat” în acest sezon

Dennis Man a suferit o ușoară accidentare la începutul anului și a jucat doar 19 minute în partida pe care Parma a pierdut-o în fața echipei lui Dan Șucu, Genoa, cu 0-1. Extrema naționalei are în acest sezon 4 goluri și 3 pase decisive.

Cota de piață a lui Dennis Man, conform site-urilor de specialitate, a ajuns la 17 milioane de euro. El este al doilea cel mai scump jucător român, după fundașul celor de la Tottenham, Radu Drăgușin. Stoperul valorează 25 de milioane de euro.

Adi Mutu: ”Am făcut o vizită la Viola Park. Nu mă așteptam să fiu atât de impresionat”

Fiorentina dă semne de revenire după o perioadă de secetă. Adrian Mutu, fostul mare atacant al României, a jucat sezoane bune pentru echipa din Florența.

”Am făcut o vizită la Viola Park, iar acolo m-am întâlnit cu directorul sportiv, Daniele Prade, pe care îl știe toată lumea. Sau pentru cine nu îl știe, e fostul director sportiv de la la Roma, Real Madrid. Viola Park este baza sportivă a Fiorentinei. Este un centru sportiv de 130 de milioane de euro.

În ziua în care am fost invitat, acolo erau arhitectul, Rocco Comiso și soția lui. Rocco Comiso este proprietarul clubului. Când am intrat acolo, am văzut că e foarte frumos, dar nu mă așteptam să fiu atât de impresionat”, a explicat Adi Mutu în podcastul Don Mutu.

Dennis Man a fost declarat jucătorul român al anului în Super Gala FANATIK.

”Schimbările sunt majore. Când am ajuns în Italia, credeam că știu tot despre fotbal, dar m-am trezit repede la realitate. Acum știu mult mai multe, știu fotbalul italian, știu gândirea lor. Și fizic diferența este mare. Când m-am dus eram un copil, acum sunt destul de matur.

Nu-mi prea place să vorbesc despre alte echipe, ar fi o lipsă de respect față de Parma. Oricine se simte bine când e apreciat, dar eu mă concentrez doar pe ce am de făcut acum la Parma. În viitor, doar Dumnezeu știe ce va fi pentru mine”, a spus Dennis Man în exclusivitate pentru FANATIK.