Dennis Man a fost întotdeauna privit de Gigi Becali nu numai ca un jucător care poate fi un jucător determinant pentru FCSB, ci și ca o potențială sursă de profit substanțial după un atât de așteptat transfer la o echipă importantă din fotbalul mare.

Gigi Becali l-a adus pe Dennis Man de la UTA în septembrie 2016, în schimbul a 350.000 de euro. Patronul FCSB i-a fixat atunci puștiului de 18 ani o clauză de reziliere imensă, nu mai puțin de 100 de milioane de euro.

Dennis Man este acum foarte aproape de transferul visat de Gigi Becali, care ajuns la o înțelegere cu o echipă nu așa de mare cum spera, Norwich City, deja retrogradată din Premier League cu 4 etape înainte de finalul primei ligi engleze, dar care chiar îl dorește pe Man și este dispusă, în ciuda situației grele prin care trece, să ajungă la o înțelegere cu Gigi Becali.

Dennis Man, ultimul episod al telenovelei „Tânăr și netransferat”. Ce echipe l-au mai vrut până la Norwich City

De-a lungul celor aproape 4 ani de când este la FCSB, Dennis Man a mai fost dorit de multe echipe, dar Gigi Becali a ținut la preț și potențialii cumpărători s-au retras unul câte unul.

FANATIK a adunat ofertele care au fost vehiculate în presă, oricât de iluzorii au fost unele dintre ele, și vă oferă „istoricul” transferurilor ratate ale atacantului de la FCSB

Octombrie 2017: Ludogoreț Razgrad încearcă marea cu degetul…

Potrivit presei din Bulgaria, în octombrie 2017, campioana Ludogoreț, la care au jucat și joacă încă fotbaliști români, cu succes având în vedere cele 9 titluri consecutive, făcea o ofertă de 5 milioane de euro…

Mult, mult prea puțin pentru Gigi Becali, care visa încă la 50 de milioane… Deși cota lui Man pe site-urile de specialitate era doar 600.000 de euro.

August 2018: AS Roma oferă 11 milioane de euro…

Primul „grande” din Vest care a venit cu o ofertă concretă a fost AS Roma. 11 milioane de euro nu l-au impresionat pe Gigi Becali, italienii și-au trimis doi negociatori la București cu o majorare de 3 milioane, insuficiente ca să-l răzgândească pe patronul lui FCSB, conform asromalive.it

„Eu nu îl dau pe 15 milioane pe Man. Ce, sunt idiot? Păi, pe cine iau în schimb? Nu mai găsesc altul ca el să iau din România. Sub 30 de milioane nu discut cu nimeni”, își motiva atunci Gigi Becali refuzul.

Septembrie 2018: Manchester United intră în cursă cu 15 milioane de euro… Anderlecht, pe „lista de așteptare”…

În septembrie 2018, englezii de la sportskeeda.com anunțau că Jose Mourinho îl vrea pe Dennis Man pe „Old Trafford”! Manchester United era dispusă la un preț de 15 milioane de euro, dar Gigi Becali nu „coboară” pretențiile sub 30 de milioane.

„În vară, Monchi (n.red. – directorul sportiv de la AS Roma) a făcut o încercare de a-l transfera, dar clubul din România a refuzat propunerea de 11 milioane de euro. «Capitolinii» ar putea încerca să-l tenteze din nou, în ianuarie, chiar dacă rămâne o competiție acerbă pentru el”, scria amintitul site asromalive.it

Și continua cu: „Manchester United rămâne în capul listei, în timp ce Anderlecht stă la rând. Următoarele săptămâni sunt fundamentale. Roma și United se gândesc la fotbalist, dar așteaptă deschidere din partea clubului care-l deține”.

Și calciomercato.it susținea că „AS Roma și Manchester United se duelează de la distanță pentru transferul unui tânăr fotbalist român. Dennis Man, puștiul care a impresionat în ultimul an la FCSB, este pe lista celor două mari formații europene”.

Noiembrie 2018: Zenit Sankt Petersburg pune „pe masă” 13 milioane de euro… Fenerbahce „sare” și ea, dar numai cu 12…

…dar, cum era de așteptat, Gigi Becali a refuzat fără să stea pe gânduri: „Am primit ofertă din Rusia și mi-au zis «Primești banii mâine, contract de 13 milioane net pe Man». Și am spus «NU!». Am primit ofertă cu toți banii plătiți o dată și am zis «NU!»”.

…Ba chiar a majorat prețul lui Man: „Eu am zis că pe Man fără 30 de milioane nu-l dau. La ora aceasta, Man are un om în Anglia care vine meci de meci numai pentru el. O să vedeți că am dreptate și n-o să-l dau cu 30, o să-l dau cu 50, cu 70 de milioane”.

Ianuarie 2019: Manchester United nu renunță… dar mai apare și o rivală din Premier League, Tottenham…

Presa engleză susținea că Manchester United, dar și Tottenham îl monitorizează pe Dennis Man, pretențiile de 30 de milioane de euro ale lui Gigi Becali nefiind prea mari pentru cele două cluburi emblematice din Premier League cu bugete de sute de milioane de euro.

Gigi Becali recunoștea că „Am primit o ofertă pentru Man exact pe suma pe care am cerut-o eu. E o echipa mare de tot. Nu, nu este vorba de zona araba, e o echipă mare din Anglia”.

Și ridica iar prețul! „Le-am cerut 30 de milioane de euro. Daca nu îl dau acum pe Man și luăm campionatul, la vară îl dau cu 50 de milioane de euro!”. Nu l-a luat și nu l-a dat.

Decembrie 2019: Sevilla… recordmena titlurilor în Europa League…

Spre sfârșitul anului trecut s-a vorbit de interesul cvintuplei câștigătoare de Europa League/UEFA (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), FC Sevilla. Conform fichajes.com, Dennis Man era pe lista andaluzilor.

Sascha Empacher, partenerul din Spania al impresarei lui Man, Anamaria Prodan Reghecampf, s-a întâlnit de mai multe ori cu directorul sportiv al Sevillei, Ramon Rodriguez Verdejo, dar oferta n-a trecut de 15 milioane și tratativele s-au împotmolit aici…

Martie 2020: Feyenoord a încercat să profite de criza provocată de coronavirus cu o ofertă modestă… doar 7 milioane de euro…

La mijlocul lui martie, Steven Aptroot, unul dintre scouterii lui Feyenoord, venea la București și se întâlnea cu Anamaria Prodan Reghecampf și chiar cu Dennis Man, ca să-l cunoască personal… Numai că oferta olandezilor a fost una modestă față de pretențiile lui Gigi Becali, sub jumătate din ofertele primite – și refuzate! – înainte de criza mondială de COVID-19, doar 7 milioane…

Aprilie 2020: Revelația din Serie A și Liga Campionilor, Atalanta, a oferit și ea un ban pe Man…

Dennis Man ar fi, susține presa din „Cizmă”, și în capul listei de achiziții a lui Atalanta Bergamasca Calcio, locul 3 în Serie A după 9 victorii consecutive și calificată în sferturile de finală ale Champions League!

Numai că oferta lombarzilor a fost cu adevărat una de criză în plină criză… Adică 10 milioane de euro. Mulți bani, totuși, pentru orice echipă românească, nu, însă, și pentru Gigi Becali.

Tot presa italiană mai scria că și Fiorentina ar fi fost tentată să-și mai încerce norocul cu încă un tânăr fotbalist român după eșecul cu Ianis Hagi, la care toscanii au avut partea lor, mare, de vină… Dar nu dădeau nici ei mai mult de 10 milioane de euro.

Iar Gigi Becali mai venea și el cu o declarație misterioasă despre „o echipă din Italia care vrea să dea 15 milioane de euro în trei rate. Prima rată ar fi de opt milioane. Iar eu le-am zis să trimită oferta. E o echipă mai mare ca Fiorentina. E cam din capitală, pe aproape. Se poate compara cu capitala”. Înțeleagă cine ce poate…

Iunie 2020: Cum s-a deschis sezonul de vară, grecii s-au gândit la români… Mai exact la un singur… „man”!

…Și astfel a ajuns Man şi pe lista celor două grupări rivale din Salonic. PAOK şi Aris, al căror interes era dezvăluit de talentabout.gr: „Cele două echipe din Salonic se pregătesc pentru o mare bătălie pentru un fotbalist de 21 de ani. Numele lui e Dennis Man”

„Are 21 de ani şi cei care l-au văzut susţin că este unul dintre cei mai talentaţi fotbalişti români din ultimii ani. Aris şi PAOK îl au pe lista de transferuri. Nu doar că îl vor în lot, vor ca el să joace la cel mai înalt nivel. Va fi o mare bătălie pentru transferul lui”

„Pentru Dennis Man, va fi dificil să mai rămână la Steaua (n.a. – Talpane, i-auzi ce spun grecii, dă-i în judecată!) şi din sezonul următor. Totul duce către un transfer. Vom vedea ce se întâmplă în următoarele săptămâni. Va veni la Salonic nu numai în vacanță la mare?”

Poate numai în vacanță la mare va merge, până la urmă, Dennis Man la Salonic pentru că, iată, este foarte aproape să plece la 29 de km de mare, dar altă mare, Marea Nordului, la ieșirea din Canalul Mânecii, acolo unde se află orașul Norwich, Norfolk, East England, 160 km nord-est de Londra…