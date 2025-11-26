Sport

Dennis Man, umilit în public de doi foști mari fotbaliști ai lui PSV Eindhoven: „Devenise femeie!”

Dennis Man, pus la zid într-un mod extrem de dur în Olanda după ultimul meci jucat de PSV Eindhoven în Eredivisie! Ce i se reproșează românului
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.11.2025 | 10:47
Dennis Man în timpul unui meci jucat de PSV Eindhoven. Foto: Hepta
Internaționalul român în vârstă de 27 de ani a fost din nou titular pentru gruparea olandeză în campionat, la finalul săptămânii trecute. PSV s-a impus în deplasare la limită, scor 1-0 în fața celor de la NAC Breda. Astfel, echipa antrenată de Peter Bosz și-a consolidat prima poziție în clasament, profitând de înfrângerea lui Feyenoord, 2-4 pe teren propriu contra lui NEC Nijmegen și ajungând la 34 de puncte după primele 13 etape, 6 puncte în plus față de rivala din Rotterdam.

Dennis Man, făcut praf în Olanda după ultima victorie obținută de PSV Eindhoven

Singurul gol al partidei de la Breda a fost marcat de Guus Til în minutul 36, după assist-ul lui Ivan Perisic. Dennis Man nu a mai reușit și de această dată să își pună amprenta în mod decisiv pe jocul prestat de echipa sa, așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri în ultima perioadă, atât în Eredivisie, cât și în Champions League. Astfel, el a fost înlocuit de Bosz în mintuul 70 cu bosniacul Esmir Bajraktarevic, cel care recent a marcat un gol superb împotriva României în meciul de la Zenica din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.

Acum, doi foști mari fotbaliști ai lui PSV Eindhoven, gemenii Willy și Rene van de Kerkhof, au analizat în detaliu jocul prestat de formația din Eindhoven în acest meci. Ei au apreciat în principiu că gruparea lui Bosz a beneficiat de o anumită doză de șansă în acest joc, întrucât cei mai mulți dintre fotbaliștii săi nu s-au ridicat la nivelul lor obișnuit, iar portarul Kovar a fost nevoit să facă mai multe intervenții de senzație pentru a evita primirea unui gol.

De asemenea, ei au apreciat că, în acest context, este destul de devreme ca la Eindhoven să se discute intens despre posibilitatea câștigării unui nou titlu în Eredivisie. Pe de altă parte însă, s-a făcut apel și la înfrângerea surprinzătoare suferită de Feyenoord, un alt aspect care denotă că PSV se bucură în această perioadă a sezonului și de o doză destul de semnificativă de șansă.

Ce i s-a reproșat internaționalului român într-o notă destul de aspră

Când a venit vorba despre Dennis Man, Rene van de Kerkhof a lansat un atac destul de dur. El s-a folosit de un joc de cuvinte pornind de la numele românului, bărbat în limba engleză, pentru a sublinia că fotbalistul și-a petrecut destul de mult timp din acest meci de la Breda stând pe gazon după anumite contacte cu adversarii, acuzând bineînțeles intervenții neregulamentare la adresa lui.

„Prietenul nostru Dennis Man devenise Dennis Femeie. Petrecea mai mult timp pe teren decât jucând fotbal. Apoi m-am gândit: nu am devenit niște slabi, nu-i așa? Nici nu l-am văzut niciodată pe Perisic jucând atât de prost; a fost incredibil”, a punctat fostul mare fotbalist de la PSV Eindhoven în cadrul unui podcast, citat de jurnaliștii olandezi de la voetbalprimeur.nl. 

